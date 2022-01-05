Обов’язковий техогляд повертається вже цього року. Що потрібно знати водіям

Зараз у країні техогляд проходять ті машини, у яких ведуть комерційну діяльність.

В Україні з вересня 2022 року повертається обов’язковий технічний огляд всього транспорту. Така норма не діяла 11 років. Україна, згідно з вимогами про асоціацію з Європейським Союзом, має повернути техогляди як обов’язкову практику.

Для кого буде обов’язковий техогляд

Якщо зараз в Україні технічний стан автомобілів перевіряють у машин комерційної сфери — таксі, автобусів, вантажівок, то вже за кілька місяців огляд буде обов’язковим для причепів, легковиків та вантажівок. Серед засобів пересування, які проходитимуть обов’язковий огляд також будуть мопеди та мотоцикли. Не підлягають обов’язковому техогляду: транспортні засоби зі швидкістю до 25 км на годину, з двигуном об’ємом до 125 куб.см.(у разі електротранспорту — до 4 кВт потужності), а також ті, які не виїжджають на громадські дороги.

Нововведення техогляду

Планується зменшити кількість необхідних документів, талон про техогляд хочуть скасувати, а експерти, які оглядатимуть машину, підтверджуватимуть огляд електронним підписом. Перший техогляд у легковиків планується через 4 роки після реєстрації нового авто. Далі – відповідно до вимог категорії. Для техогляду потрібні будуть паспорт (або документ, що посвідчує особу) і свідоцтво про реєстрацію машини.

Однією з вимог європейського законодавства є також відповідність екологічним нормам.

Як раніше писав "Телеграф", 2022 принесе нововведення не тільки для автомобілістів, але і для підприємців. Українцям також варто уважно дивитися у квитанції — цього року очікується зростання одразу кількох тарифів.