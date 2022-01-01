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Касові апарати для ФОП: що змінилося з 2022 року

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Для ФОП, які отримують оплату карткою або готівкою — РРО обов’язкові Новина оновлена 01 січня 2022, 14:03
Для ФОП, які отримують оплату карткою або готівкою — РРО обов’язкові

Попри численні протести підприємців та прохання про відстрочення в Україні з 1 січня стали обов’язковими розрахунки для підприємців на спрощеному оподаткуванні 2, 3 та 4 групи за допомогою касових апаратів.

Таку ініціативу щодо запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) було прийнято Верховною Радою ще у 2019 році. Її набуття чинності переносили, але спроби це зробити наприкінці 2021 року зазнали невдачі — законопроект про відстрочку до 2023 року підтримали трохи більше сотні нардепів.

Для кого РРО не обов’язкові

Відповідно до роз’яснень українського Мінфіну, не використовувати реєстратори розрахункових операцій можуть:

  1. підприємці на першій групі єдиного податку
  2. ФОП на 2-4 групах, які відповідають вимогам постанови Кабміну від 23.08.2000 р. Їм можна використовувати розрахункові книги та книги обліку.

До них належать підприємці, які працюють у селах, у яких немає дистанційної торгівлі, вони не продають підакцизні товари, немає рішення общинної чи сільради про обов’язкове застосування РРО. Також книгами обліку можуть користуватися ті сільські ФОП, річний обсяг розрахункових операцій, у яких не перевищує 1,09 млн грн (це 167 МЗП, цифра на 2022 рік) на один підрозділ.

Також є варіант не використовувати РРО для "спрощенців" 2-4 групи за певних способів оплати:

  • при переказі з банківського рахунку покупця на рахунок продавця
  • оплата на рахунок підприємця через касу банку
  • зарахування оплати продавцю з цього приводу через термінали банків.

Також у 2022 році зміниться радий комунальних тарифів. Докладнішу інформацію про всі нововведення в українській економіці читайте у матеріалі "Телеграфу": Подорожчання газу, новий податок та касові апарати для всіх – що змінилося в Україні з 1 січня

Теги:
#Податки #Касовий апарат #ФОП #РРО #ФОП
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