Касові апарати для ФОП: що змінилося з 2022 року

Попри численні протести підприємців та прохання про відстрочення в Україні з 1 січня стали обов’язковими розрахунки для підприємців на спрощеному оподаткуванні 2, 3 та 4 групи за допомогою касових апаратів.

Таку ініціативу щодо запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) було прийнято Верховною Радою ще у 2019 році. Її набуття чинності переносили, але спроби це зробити наприкінці 2021 року зазнали невдачі — законопроект про відстрочку до 2023 року підтримали трохи більше сотні нардепів.

Для кого РРО не обов’язкові

Відповідно до роз’яснень українського Мінфіну, не використовувати реєстратори розрахункових операцій можуть:

підприємці на першій групі єдиного податку ФОП на 2-4 групах, які відповідають вимогам постанови Кабміну від 23.08.2000 р. Їм можна використовувати розрахункові книги та книги обліку.

До них належать підприємці, які працюють у селах, у яких немає дистанційної торгівлі, вони не продають підакцизні товари, немає рішення общинної чи сільради про обов’язкове застосування РРО. Також книгами обліку можуть користуватися ті сільські ФОП, річний обсяг розрахункових операцій, у яких не перевищує 1,09 млн грн (це 167 МЗП, цифра на 2022 рік) на один підрозділ.

Також є варіант не використовувати РРО для "спрощенців" 2-4 групи за певних способів оплати:

при переказі з банківського рахунку покупця на рахунок продавця

оплата на рахунок підприємця через касу банку

зарахування оплати продавцю з цього приводу через термінали банків.

Також у 2022 році зміниться радий комунальних тарифів. Докладнішу інформацію про всі нововведення в українській економіці читайте у матеріалі "Телеграфу": Подорожчання газу, новий податок та касові апарати для всіх – що змінилося в Україні з 1 січня