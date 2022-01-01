Кассовые аппараты для ФЛП: что изменилось с 2022 года

Несмотря на многочисленные протесты предпринимателей и просьбы об отсрочке в Украине с 1 января стали обязательным расчеты для предпринимателей на упрощенном налогообложении 2, 3, и 4 группы с помощью кассовых аппаратов.

Такая инициатива о введении РРО (регистраторов расчетных операций) была принята Верховной Радой еще в 2019 году. Ее вступление в силу переносили, но попытки это сделать в конце 2021 года потерпели неудачу — законопроект об отсрочке до 2023 года поддержали чуть более сотни нардепов.

Для кого РРО не обязательны

Согласно разъяснениям украинского Минфина, не использовать регистраторы расчетных операций могут:

предприниматели на первой группе единого налога ФЛП ( укр. — ФОП) на 2-4 группах, которые отвечают требованиям постановления Кабмина от 23.08.2000 г. Им можно использовать расчетные книги и книги учета.

К ним относятся предприниматели, работающие в селах у которых нет дистанционной торговли, они не продают подакцизные товары, нет решения общинного или сельсовета об обязательном применении РРО. Также книгами учета могут пользоваться те сельские ФЛП, годовой объем расчетных операций у которых не превышает 1,09 млн грн (это 167 МЗП, цифра на 2022 год) на одно подразделение.

Также есть вариант не использовать РРО для "упрощенцев" 2-4 группы при определенных способах оплаты:

при переводе с банковского счета покупателя на счет продавца

оплата на счет предпринимателя через кассу банка

зачисление оплаты продавцу на счет через терминалы банков.

Также в 2022 году изменится рад коммунальных тарифов. Более подробную информацию про все нововведения в украинской экономике читайте в материале "Телеграфа": Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января