Подорожчало майже все: як змінилися тарифи на комуналку у 2022 році

Українці вступили у 2022 рік не лише з новими планами та сподіваннями, а й із оновленими тарифами на комунальні послуги.

Деякі з них значно змінилися, деякі поки що виросли лише на кілька копійок.

Як змінилася ціна на газ та його доставку у 2022 році

Одним із найбільших неприємних сюрпризів у цій сфері могло стати зростання вартості на транспортування газу. Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуги з січня встановила нові тарифи для доставки газу. Якщо облгази подавали на затвердження ціни, які подекуди перевищували вартість самого блакитного палива, то затвердили менші суми. Наприклад, користувачі "Вінницягаз" заплатять на 10 копійок більше, ніж доставка на кубометрі. Декому пощастило, зокрема, споживачам "Кіровоградгазу" — у них вартість знизилася.

Оскільки ціни на газ зафіксовані до кінця опалювального сезону, то споживачі річного чи інших спеціальних тарифів сплачують від 7,79 до 13,5 грн. за кубометр до 30 квітня. Місячні ціни змінюються залежно від ситуації на ринку – для частини українців тариф може злетіти до 40 гривень.

Як змінилися тарифи на воду у 2022 році

Майже всі українські водопостачальні підприємства, всього 45, запровадили нові тарифи з 1 січня. Ціна зросте не лише на постачання води, а й на її відведення. Водоканали вже опублікували нові ціни. Так, у Львові за водопостачання будуть платити трохи більше гривні за кубометр. У столиці Київводоканал підвищив вартість на 5 гривень.

Ціна на електроенергію поки що залишається в рамках чинного тарифу — 1,44 грн за кВт у разі використання на місяць менш як 250 кіловат-годин та 1,68 грн за додаткових витрат енергії.

Раніше "Телеграф" писав, що вартість тарифів може стати шокуючою для українців після скасування обмеження на підвищення вартості блакитного палива. Допомогти мають субсидії.

Детальніше про нововведення в українській економіці, нові податки та багато іншого читайте у матеріалі: Подорожчання газу, новий податок та касові апарати для всіх – що змінилося в Україні з 1 січня