"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік

Підвищення вартості енергоносіїв характерне не лише для України та політики хочуть "згладити" його, вважає спеціаліст.

Ціна на газ, яка у 2021 році б’є в Європі історичні рекорди, може позначитись на кожному українці якщо не у квитанціях, то через вартість товарів народного споживання. При цьому українці змін можуть не відчути ще кілька місяців — для громадян ціни "заморожені" до кінця опалювального сезону, але такий захід — популізм.

Про це в інтерв’ю "Фактам" розповів фінансовий експерт Сергій Фурса.

Така політика спрямована не на підтримку бідних верств населення, а на всіх, що є економічно неправильним. Після тривалого "заморожування" тарифів нові ціни можуть неприємно здивувати людей. "Споживач може бути шокований", — вважає експерт. При цьому адресна допомога – субсидії мають допомогти.

Він нагадав, що подібні заходи вже використовувалися для 2013 року та стали однією з економічних передумов проблем у кризові 2014-2015 роки.

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"Телеграф" раніше писав, що у 2022 році зростання тарифів вже закладене у прогностичний аналіз від Міністерства економіки. Дані, які після галасу в пресі довелося окремо уточнити та скоригувати, показують, що шкала цін може збільшитися до 20% на різні комунальні послуги. Наприклад, вартість газу може зрости на 13%, а опалення – на 6%.

Вартість водопостачання та водовідведення подорожчає по всій Україні — нові тарифи узгоджені у грудні 2021 року.