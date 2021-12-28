"Потребитель может быть шокирован": эксперт озвучил прогноз по тарифам для украинцев на 2022 год

Повышение стоимости энергоносителей характерно не только для Украины и политики хотят "сгладить" его, считает специалист.

Цена на газ, которая в 2021 году бьет в Европе исторические рекорды, может отразиться на каждом украинце если не в квитанциях, то через стоимость товаров народного потребления. При этом украинцы изменений могут не почувствовать еще несколько месяцев — для граждан цены "заморожены" до конца отопительного сезона, но такая мера — популизм.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса.

Такая политика направлена не на поддержку бедных слоев населения, а на всех, что экономически неправильно. После длительной "заморозки" тарифов новые цены могут неприятно удивить людей. "Потребитель может быть шокирован", — считает эксперт. При этом адресная помощь — субсидии должны помочь.

Он напомнил, что подобные меры уже использовались для 2013 года и стали одной из экономических предпосылок проблем в кризисные 2014-2015 года.

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"Телеграф" ранее писал, что в 2022 году рост тарифов уже заложен в прогностический анализ от Министерства экономики. Данные, которые после шумихи в прессе пришлось отдельно уточнить и скорректировать, показывают, что шкала цен может увеличиться до 20% на разные коммунальные услуги. Например, стоимость газа может вырасти на 13%, а отопления на 6%.

Стоимость водоснабжения и водоотведения подорожает по всей Украине — новые тарифы согласованы в декабре 2021.