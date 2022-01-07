В Украине возвращают обязательный техосмотр: цены и нововведения 2022

За просрочку техосмотра — планируются солидные суммы штрафов.

В Украине ориентировочно с сентября 2022 года возвращается техосмотр для всего транспорта, который не практиковали уже 11 лет. Сейчас обязательный осмотр проходят автобусы, грузовики, такси и другие машины коммерческой сферы.

"Телеграф" продолжает изучать, что ждет отечественных водителей в связи с нововведением.

Что изменится в правилах техосмотра

Обязательной проверке подлежать будут все транспортные средства, которые ездят по обычным дорогам, включая мопеды и мотоциклы. В этот перечень войдут новые авто старше 4 лет, транспорт, максимальная скорость которого превышает 25 км в час, с двигателем от 125 куб.см и мощностью свыше 4 кВт (в случае с электротранспортом).

Проходить техосмотр нужно на сертифицированных станциях технического обслуживания (СТО), по его итогам будут выдавать специальный электронный талон. Чтобы пресечь коррупционный момент, процесс будут фиксировать на фото и видео.

Штрафы за непройденный техосмотр

Сумма наказания за "просрочку" техосмотра выросла в 10 раз — до 3 400 грн при первом выявлении. При повторном — уже 17 тысяч гривен. Достанется и тем, кто проверяет без должного разрешения. Для них предусмотрен штраф доходящий до 34 тысяч.

Прохождение техосмотра на сертифицированном СТО в Киеве стоит от 1000 гривен для легкового авто. Для микроавтобусов — цена на несколько сот гривен выше.

В чем проблема с техосмотром в 2022 году

Большая часть украинских автомобилей — старые и техосмотр им понадобится ежегодно. Статистика на начало прошлого года утверждает, что средний возраст "легковушки" на украинских дорогах — более 22 лет. Могут возникнуть проблемы у авто, пригнанных из Европы, поскольку машины должны соответствовать также и эко-нормам.

Введение техосмотра — одно из требований ассоциации с ЕС, его уже пытались несколько раз ввести, но безуспешно. В конце 2021 года, в ноябре, на дорогах всех областей Украины появились мобильные станции полиции. Как писал "Телеграф", они могут проверять техническое состояние авто на месте — включая светность фар, изношенность шин, дымность и выхлопы двигателей.