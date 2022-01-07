В Україні повертають обов’язковий техогляд: ціни та нововведення 2022

За прострочення техогляду плануються солідні суми штрафів.

В Україні орієнтовно з вересня 2022 повертається техогляд для всього транспорту, який не практикували вже 11 років. Наразі обов’язковий огляд проходять автобуси, вантажівки, таксі та інші машини комерційної сфери.

"Телеграф" продовжує вивчати, що чекає на вітчизняних водіїв у зв’язку з нововведенням.

Що зміниться у правилах техогляду

Обов’язковій перевірці підлягатимуть усі транспортні засоби, які їздять звичайними дорогами, включаючи мопеди та мотоцикли. У цей перелік увійдуть нові авто старше 4 років, транспорт, максимальна швидкість якого перевищує 25 км на годину, з двигуном від 125 куб.см та потужністю понад 4 кВт (у випадку з електротранспортом).

Проходити техогляд потрібно на сертифікованих станціях технічного обслуговування (СТО), за його підсумками видаватимуть спеціальний електронний талон. Щоб уникнути корупційного моменту, процес фіксуватимуть на фото та відео.

Штрафи за непройдений техогляд

Сума покарання за "прострочення" техогляду зросла в 10 разів — до 3400 грн при першому виявленні. За повторного — вже 17 тисяч гривень. Дістанеться і тим, хто перевіряє без належного дозволу. Для них передбачено штраф, що доходить до 34 тисяч.

Проходження техогляду на сертифікованому СТО у Києві коштує від 1000 гривень для легкового авто. Для мікроавтобусів — ціна на кілька сотень гривень вища.

У чому проблема з техоглядом у 2022 році

Більшість українських автомобілів — старі та техогляд їм знадобиться щороку. Статистика на початок минулого року стверджує, що середній вік "легковика" на українських дорогах — понад 22 роки. Можуть виникнути проблеми у авто, пригнаних з Європи, оскільки машини повинні відповідати також і еконормам.

Введення техогляду — одна з вимог асоціації з ЄС, його вже намагалися запровадити кілька разів, але без успіху. Наприкінці 2021 року у листопаді на дорогах усіх областей України з’явилися мобільні станції поліції. Як писав "Телеграф", вони можуть перевіряти технічний стан авто на місці — включаючи світловість фар, зношеність шин, димність і вихлоп двигунів.