Патрульні проводять "техогляди" авто просто на дорозі: кого можуть зупинити
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Діагностичними спецмашинами оснастили патрульних у кожному регіоні.
В Україні почали оглядати автомобілі щодо технічної справності прямо на дорогах. Процес запущено з 12 листопада і він поки не стосується особистого автотранспорту громадян, але є виняток, якщо машина працює як таксі.
Список тих, кого торкнуться перевірки на дорогах, опублікував перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олег Білошицький.
За його словами в зоні інтересу патрульних, які працюватимуть на спеціальних автомобільних станціях діагностики, опинились авто для пасажирських перевезень: таксі, автобуси, легковики з причепом, які використовуються для заробітку на транспортуванні вантажів або людей.
Також перевірять і вантажні авто — тоннажністю понад 3,5 та причепи до них. Під перевірки також потрапляють спеціальні авто та машини з небезпечним вантажем.
Що можуть перевірити патрульні
- параметри світла фар
- наскільки зношені шини
- димність в дизельних та вихлопи бензинових та газо-бензинових двигунів
- шум від авто
- люфт системи кермового управління та інші техпараметри.
Раніше "Телеграф" писав, що для більшості водіїв закінчився пільговий період розмитнення авто на єврономерах.
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