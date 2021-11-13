Патрульні проводять "техогляди" авто просто на дорозі: кого можуть зупинити

Діагностичними спецмашинами оснастили патрульних у кожному регіоні.

В Україні почали оглядати автомобілі щодо технічної справності прямо на дорогах. Процес запущено з 12 листопада і він поки не стосується особистого автотранспорту громадян, але є виняток, якщо машина працює як таксі.

Список тих, кого торкнуться перевірки на дорогах, опублікував перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олег Білошицький.

Перевірка фар

За його словами в зоні інтересу патрульних, які працюватимуть на спеціальних автомобільних станціях діагностики, опинились авто для пасажирських перевезень: таксі, автобуси, легковики з причепом, які використовуються для заробітку на транспортуванні вантажів або людей.

Також перевірять і вантажні авто — тоннажністю понад 3,5 та причепи до них. Під перевірки також потрапляють спеціальні авто та машини з небезпечним вантажем.

Внутрішня частина мобільної діагностичної автолабораторії

Що можуть перевірити патрульні

параметри світла фар

наскільки зношені шини

димність в дизельних та вихлопи бензинових та газо-бензинових двигунів

шум від авто

люфт системи кермового управління та інші техпараметри.

Перевірка шин автомобіля

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