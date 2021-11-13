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Патрульні проводять "техогляди" авто просто на дорозі: кого можуть зупинити

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мобільна станція діагностики
Мобільна станція діагностики

Діагностичними спецмашинами оснастили патрульних у кожному регіоні.

В Україні почали оглядати автомобілі щодо технічної справності прямо на дорогах. Процес запущено з 12 листопада і він поки не стосується особистого автотранспорту громадян, але є виняток, якщо машина працює як таксі.

Список тих, кого торкнуться перевірки на дорогах, опублікував перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олег Білошицький.

Перевірка фар
Перевірка фар

За його словами в зоні інтересу патрульних, які працюватимуть на спеціальних автомобільних станціях діагностики, опинились авто для пасажирських перевезень: таксі, автобуси, легковики з причепом, які використовуються для заробітку на транспортуванні вантажів або людей.

Також перевірять і вантажні авто — тоннажністю понад 3,5 та причепи до них. Під перевірки також потрапляють спеціальні авто та машини з небезпечним вантажем.

Внутрішня частина мобільної діагностичної автолабораторії
Внутрішня частина мобільної діагностичної автолабораторії

Що можуть перевірити патрульні

  • параметри світла фар
  • наскільки зношені шини
  • димність в дизельних та вихлопи бензинових та газо-бензинових двигунів
  • шум від авто
  • люфт системи кермового управління та інші техпараметри.
Перевірка шин автомобіля
Перевірка шин автомобіля

Раніше "Телеграф" писав, що для більшості водіїв закінчився пільговий період розмитнення авто на єврономерах.

Теги:
#Автомобіль #Перевірка #Патрульна поліція
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