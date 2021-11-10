Вже завтра за євробляхи знову почнуть штрафувати: що робити власникам нерозмитнених авто

Штраф 170 тисяч, авто в гаражі або приятель-атовець — що чекає на "євробляхерів" з 11 листопада

З 15 червня в Україні почав діяти пільговий період митного оформлення автомобілів із тимчасовою європейською реєстрацією, так званих "євроблях". З того часу власники подібних автомобілів мали можливість розмитнити їх за пільговою ціною. Наприклад, розмитнення популярної моделі бензинового Volkswagen Passat 2012 року з об’ємом двигуна 1800 куб. см обходився в 790 євро замість колишніх понад 2000 євро.

Але закон, що набрав чинності, дав "євробляхерам" лише перепочинок – 150 днів пільгового періоду на розмитнення, які закінчуються 10 листопада. Вже із завтрашнього дня за їзду без української реєстрації власників "євроблях" можуть знову штрафувати.

Штрафи за євробляхи – від 8500 до 170 000 грн.

Ще у серпні 2019 року набули чинності норми законодавства, які передбачали штрафи для власників "євроблях". Залежно від статті можна було нарватися на стягнення у розмірі від 8500 до 170 тисяч гривень.

- керування автомобілем іноземної реєстрації, який своєчасно не залишив межі України – 8500 гривень;

- керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою (не тією, що ввезла автомобіль на територію України) – 8500 гривень ;

- повторне порушення протягом року – штраф у 17 000 гривень та позбавлення посвідчення водія на 1 рік ;

- перевищення терміну ввезення авто, що виписується не співробітниками поліції, а працівниками митниці – штраф 170 000 гривень.

Читайте також: Категорія Україна В Україні закінчується термін розмитнення "евроблях": які штрафи "світять" власникам Для українських власників машин на єврономерах починається останній місяць перед масштабними штрафами.

З 2014 року в Україну було ввезено понад 2 мільйони авто на "євробляхах", що пояснювалося їхньою дешевизною – авто віком 15-20 років можна було придбати за 1-2 тисячі євро.

За даними «Сегодня» в Україні офіційно налічується близько 750 тисяч "євроблехерів", а авто розмитнили лише 45 тисяч.

Що "євробляхерам" робити далі?

Набрання чинності з 11 листопада норм про адміністративну відповідальність для "євробляхерів" поставить останніх перед вибором, що їм робити далі.

Законних шляхів у них виявляється лише два, стверджує співзасновник ГО «Авто Євро Сила» Олександр Чернявський.

«Все, останній день! Усі, хто сьогодні встиг розмитнитись, зможуть їздити далі, після 10 листопада без штрафів. Решта, хто не встиг, ставлять євробляхи в гараж і після 15 листопада дзвонять на гарячу лінію 098 11 222 33, щоб дізнатися, як можна розмитнитись за допомогою товариша атовця», — пише активіст на своїй сторінці у Facebook.

Річ у тому, що згідно з тим самим пільговим періодом розмитнення для учасників бойових дій легалізація "євроблях" продовжена до 8 лютого 2022 року.

Водночас "євробляхери" відомі активною позицією, яка неодноразово виводила їх на акції протести під стіни парламенту та допомагала вибивати у влади компроміси. Одним із них і став пільговий період "розмитнення" з 15 червня по 10 листопада.

Зрештою, можливо, у Раді повернутися до розгляду інших законопроєктів, поданих до парламенту з питань "євроблях", найкращим із яких самі власники авто з тимчасовою єврореєстрацією вважають №3704.

Тим часом в Україні запропонували збирати так званий утилізаційний збір.