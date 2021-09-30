Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня

Які зміни в житті українців готує жовтень

Наближення кожного нового місяця в Україні несе за собою певну інтригу — в якій країні ми прокинемося 1 числа. Наприклад, вересень підніс українцям високі ціни на газ, нову школу і податкову амністію. Свої сюрпризи готує для нас і жовтень. Які саме — розбирався "Телеграф".

Тарифи зростуть на все, крім електроенергії

Високі ціни на газ в Європі, які встановили новий історичний рекорд, вплинуть на комунальні тарифи в Україні. Перш за все мова про ціни на природний газ і опалення.

Так, якщо споживачі користуються річним тарифом на газ, то до 30 квітня вони будуть платити від 7,99 грн до 13,5 грн за 1 кубометр палива в залежності від постачальника. Водночас місячний тариф в залежності від постачальника коливається від тих же 7,99 до 31,06 грн за 1 кубометр.

Разом з тим українців, які користуються послугами централізованого опалення, вже в жовтні може очікувати зростання тарифів на тепло через їх підвищення місцевими органами влади. В середньому, на думку експертів, зростання може скласти від 30 до 50%, а для бізнесу і до 80%.

Єдиною втіхою може стати зниження з 1 жовтня тарифу на електроенергію з нинішніх 1,68 грн за 1 кВт/год до 1,44 грн за кВт/год. Правда, заощадити тут зможуть лише ті, хто споживає щомісяця не більше 250 кВт/год.

Пенсіонерам 75+ піднімуть пенсію

Способом частково компенсувати зростання тарифів може стати підвищення пенсій з 1 жовтня. Правда, торкнеться воно лише тих українських пенсіонерів, чий вік становить від 75 до 80 років. В такому випадку близько мільйона осіб зможуть отримати доплату до пенсії в 400 гривень, що дозволить довести їх доходи, за підрахунками Мінсоцполітики, до 2500 гривень.

13 500 українців потраплять в армію

Також 1 жовтня розпочнеться черговий осінній призов до лав Збройних Сил України, хоча «слуги народу» і прогнозують, що вже з 2023 армія може повністю від нього відмовитися. Цього року лави ЗСУ поповнять близько 13,5 тисячі осіб.

Термін строкової служби в лавах ЗСУ в залежності від освіти становить від 12 до 18 місяців.

За перевантаження авто заплатять десятки тисяч гривень

З 1 жовтня почне діяти закон про габаритно-ваговий контроль на автодорогах України, відповідно до яких штрафи за його порушення складуть десятки тисяч гривень.

Крім того, Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури сподіваються ввести платні ділянки автомобільних доріг спеціально для вантажних авто масою понад 12 тонн.

Посилення карантину

Досить імовірною зміною в жовтні може стати зміна карантинних обмежень в бік їх посилення у зв’язку з очікуваним зростанням числа захворювань. Згідно з прогнозами Національної академії наук України, щодобовий приріст заражених COVID-19 вже на початку жовтня перевалить за 10 тисяч осіб. Найбільш невтішні прогнози в цьому плані — для Чернівецької, Харківської та Луганської областей.