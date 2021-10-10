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Для власників авто введуть новий податок: за що доведеться платити

Автор
Геннадій Лубенець
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Звалище автомобілів Новина оновлена 10 жовтня 2021, 16:54
Звалище автомобілів

Лише 5% всіх старих автомобілів в Україні потрапляють в утилізацію.

Власники старих автомобілів можуть зіткнутися з додатковими витратами після покупки нового засобу пересування. Зокрема з них запропонували збирати так званий утилізаційний збір.

З такою ініціативою виступив глава Держекоінспекції Андрій Мальований, передає UBR.

Він вказав, що ряд факторів не дають належної мотивації утилізувати старі авто належним чином для їх власників, а тому машини часто потрапляють на звалища, де забруднюють ґрунт свинцем, іржею і моторною оливою. Серед таких факторів він назвав відсутність розгалужених мереж утилізації старих авто, а також необхідність доплачувати за цей процес.

За словами Мальованого, цю проблему можна вирішити застосувавши механізми, які практикують в ЄС, а саме:

  • доплачувати покупцям нових авто, якщо ті належним чином утилізували старі;
  • після завершення терміну експлуатації автомобіля стягувати утилізаційний збір;
  • штрафування порушників норм утилізації автомобілів;
  • розширення відповідальності виробників, на яких пропонують покласти обов’язки по "знешкодженню" виведеного з експлуатації автомобіля.

Глава Держекоінспекції зазначив, що в Україні лише близько 5% машин йдуть на утилізацію, минулого року таких було лише 13 тисяч. Решта ж потрапляють на звалища і продовжують там забруднювати навколишнє середовище.

Як повідомлялося раніше, в Україні добігає кінця термін спрощеного розмитнення автомобілів на європейських номерах. У власників "євроблях" залишився лише місяць, щоб зареєструвати автомобіль, інакше ж до них застосовуватимуть штрафні санкції.

Теги:
#Автомобілі #Держекоінспекція #Андрій Мальований
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