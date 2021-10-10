Для владельцев авто введут новый налог: за что придется платить
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Лишь 5% всех старых автомобилей в Украине попадают в утилизацию.
Владельцы старых автомобилей могут столкнуться с дополнительными тратами после покупки нового средства передвижения. В частности с них предложили собирать так называемый утилизационный сбор.
С такой инициативой выступил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает UBR.
Он указал, что ряд факторов не дают надлежащей мотивации утилизировать старые авто надлежащим образом для их владельцев, а потому машины зачастую попадают на свалки, где загрязняют почву свинцом, ржавчиной и моторным маслом. Среди таких факторов он назвал отсутствие разветвленных сетей утилизации старых авто, а также необходимость доплачивать за этот процесс.
По словам Малеваного, эту проблему можно решить применив механизмы, которые практикуют в ЕС, а именно:
- доплачивать покупателям новых авто, если те надлежащим образом утилизировали старые;
- после завершения срока эксплуатации автомобиля взыскивать утилизационный сбор;
- штрафование нарушителей норм утилизации автомобилей;
- расширение ответственности производителей, на которых предлагают возложить обязанности по "обезвреживанию" выведенного из эксплуатации автомобиля.
Глава Госэкоинспеции отметил, что в Украине лишь около 5% машин уходят на утилизацию, в прошлом году таковых было лишь 13 тысяч. Остальные же попадают на свалки и продолжают там загрязнять окружающую среду.
Как сообщалось ранее, в Украине подходит к концу срок упрощенной растаможки автомобилей на европейских номерах. У владельцев "евроблях" остался лишь месяц, чтобы зарегистрировать автомобиль, иначе же к ним будут применять штрафные санкции.
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