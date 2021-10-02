В Украине заканчивается срок растаможки "евроблях": какие штрафы "светят" владельцам

Для украинских владельцев машин на еврономерах начинается последний месяц перед масштабными штрафами.

До 10 ноября необходимо растаможить свое авто.

Действие закона про растаможку началось с 15 июня этого года и продлится 180 дней. Пройти процедуру упрощенной регистрации могут легковые автомобили и часть грузовых.

Льготная "растаможка" не касается:

автотранспорта весом более 3,5 тонн

мотоциклов и квадроциклов

машин с электродвигателями

автомобилей для езды по снегу

оштрафованных за ввоз ранее (при условии неоплаты штрафа) или конфискованных машин

автомобилей, которые были выпущены менее 5 лет назад

машин ввезенных из РФ или ОРДЛО

транспорта, который ввезли в Украину в этом году.

Отметим, что для участников боевых действий в зоне ООС и ветеранов период льготной "растаможки" продлен до 270 дней, т.е. до 8 февраля 2022 года.

Что грозит если ездить на нерастаможенном авто?

При остановке патрульными автомобиля на европейских номерах с 10 ноября выписывается штраф на сумму в 8,5 тыс грн. После передачи данных таможне составляется постановление за превышение сроков ввоза — 170 тыс грн. Штраф придет по месту прописки, затем владелец должен будет объясниться с таможней. После этого — суд, в случае проигрыша владелец должен будет заплатить штраф, иначе его имущество арестуют.

Налогообложение "евроблях"

Акциз состоит из базовой ставки, объема двигателя и его типа. Необходимо будет заплатить его и НДС.

Формула расчета акциза на авто

Ранее "Телеграф" писал, что владельцы "евроблях" вышли на митинг под Верховной Радой. Они требовали рассмотрения законопроекта 6044, облегчающего растаможку авто.