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В Украине заканчивается срок растаможки "евроблях": какие штрафы "светят" владельцам

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владельцы авто на еврономерах требуют изменить условия растаможки Новость обновлена 02 октября 2021, 14:16
Владельцы авто на еврономерах требуют изменить условия растаможки

Для украинских владельцев машин на еврономерах начинается последний месяц перед масштабными штрафами.

До 10 ноября необходимо растаможить свое авто.

Действие закона про растаможку началось с 15 июня этого года и продлится 180 дней. Пройти процедуру упрощенной регистрации могут легковые автомобили и часть грузовых.

Льготная "растаможка" не касается:

  • автотранспорта весом более 3,5 тонн
  • мотоциклов и квадроциклов
  • машин с электродвигателями
  • автомобилей для езды по снегу
  • оштрафованных за ввоз ранее (при условии неоплаты штрафа) или конфискованных машин
  • автомобилей, которые были выпущены менее 5 лет назад
  • машин ввезенных из РФ или ОРДЛО
  • транспорта, который ввезли в Украину в этом году.

Отметим, что для участников боевых действий в зоне ООС и ветеранов период льготной "растаможки" продлен до 270 дней, т.е. до 8 февраля 2022 года.

Что грозит если ездить на нерастаможенном авто?

При остановке патрульными автомобиля на европейских номерах с 10 ноября выписывается штраф на сумму в 8,5 тыс грн. После передачи данных таможне составляется постановление за превышение сроков ввоза — 170 тыс грн. Штраф придет по месту прописки, затем владелец должен будет объясниться с таможней. После этого — суд, в случае проигрыша владелец должен будет заплатить штраф, иначе его имущество арестуют.

Налогообложение "евроблях"

Акциз состоит из базовой ставки, объема двигателя и его типа. Необходимо будет заплатить его и НДС.

Формула расчета акциза на авто
Формула расчета акциза на авто

Ранее "Телеграф" писал, что владельцы "евроблях" вышли на митинг под Верховной Радой. Они требовали рассмотрения законопроекта 6044, облегчающего растаможку авто.

Теги:
#Автомобиль #Еврономера #Растаможка авто на еврономерах
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