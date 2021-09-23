Укр

У Рады проходит сразу три акции протеста, задержали лидера ФОП-Майдана (эксклюзивные фото и видео)

Автор
Галина Михайлова
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Сергея Доротича задержали правоохранители Новость обновлена 23 сентября 2021, 10:21
Сергея Доротича задержали правоохранители

23 сентября произойдут очередное и внеочередное заседания Верховной Рады.

Три протестных акции у стен Верховной рады: митингуют фоповцы, владельцы машин на европейских номерах и ОПЗЖ.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

"Авто-Евро-Сила" вывесили баннер, который призывает упорядочить растаможку "евроблях" и утверждает, что это принесёт в бюджет 19 млрд грн.

Владельцы авто на еврономерах митингуют в Киеве
Владельцы авто на еврономерах митингуют в Киеве
Митинги за растаможку и ФОП 23 сентября
Митинги за растаможку и ФОП 23 сентября
Митинги под Верховной Радой
Митинги под Верховной Радой
Авто на европейских номерах под Верховной Радой
Авто на европейских номерах под Верховной Радой
Баннер в поддержку нового законопроекта
Баннер в поддержку нового законопроекта

Также происходит запланированная акция SaveФОП в поддержку законопроектов, которые запланированы на голосование на сегодняшнем заседании. Две инициативы №3853-1 и №3853-2 направлены на отмену обязательных кассовых аппаратов.

Митинг SAVEФОП 23 августа
Митинг SAVEФОП 23 августа
Митинг за отмену кассовых аппаратов
Митинг за отмену кассовых аппаратов
Митинг ФОПовцев под Верховной Радой
Митинг ФОПовцев под Верховной Радой
Акция поддерки законопроектов по кассовым аппаратам 23 сентября
Акция поддерки законопроектов по кассовым аппаратам 23 сентября

Также на акции ФОПовцев задержали их лидера Сергей Доротича. Его увезли в Печерское управление полиции.

Партия "ОПЗЖ" протестует против давления на СМИ и оппозицию, митингующие высказываются за снижение тарифов и прекращение войны на Донбассе.

ОПЗЖ протестует против давления на оппозицию
ОПЗЖ протестует против давления на оппозицию
ОПЗЖ протестует под Верховной Радой 23 сентября
ОПЗЖ протестует под Верховной Радой 23 сентября
Митинг ОПЗЖ за снижение тарифов
Митинг ОПЗЖ за снижение тарифов

Возле Верховной Рады также установили сцену и увеличили количество правоохранителей.

Правоохранители на митинге под Верховной Радой
Правоохранители на митинге под Верховной Радой
Полиция усиленно охраняет правительственный квартал 23 сентября
Полиция усиленно охраняет правительственный квартал 23 сентября
Кордон полиции под Верховной Радой
Кордон полиции под Верховной Радой

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Также, 23 сентября Верховная Рада рассматривает законопроекты по деолигархизации, изменения в налоговое законодательство, про стимулирование фермерства, про улучшение качества продуктов для детей.

Ранее "Телеграф" писал, что закон об олигархах вызвал раскол в украинском политикуме и конфликт пропрезидентской партии со спикером ВР.

Теги:
#Верховная Рада #Митинг #Авто-Евро-Сила #ОПЗЖ #протесты ФОП
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