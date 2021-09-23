У Рады проходит сразу три акции протеста, задержали лидера ФОП-Майдана (эксклюзивные фото и видео)
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23 сентября произойдут очередное и внеочередное заседания Верховной Рады.
Три протестных акции у стен Верховной рады: митингуют фоповцы, владельцы машин на европейских номерах и ОПЗЖ.
Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".
"Авто-Евро-Сила" вывесили баннер, который призывает упорядочить растаможку "евроблях" и утверждает, что это принесёт в бюджет 19 млрд грн.
Также происходит запланированная акция SaveФОП в поддержку законопроектов, которые запланированы на голосование на сегодняшнем заседании. Две инициативы №3853-1 и №3853-2 направлены на отмену обязательных кассовых аппаратов.
Также на акции ФОПовцев задержали их лидера Сергей Доротича. Его увезли в Печерское управление полиции.
Партия "ОПЗЖ" протестует против давления на СМИ и оппозицию, митингующие высказываются за снижение тарифов и прекращение войны на Донбассе.
Возле Верховной Рады также установили сцену и увеличили количество правоохранителей.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Также, 23 сентября Верховная Рада рассматривает законопроекты по деолигархизации, изменения в налоговое законодательство, про стимулирование фермерства, про улучшение качества продуктов для детей.
Ранее "Телеграф" писал, что закон об олигархах вызвал раскол в украинском политикуме и конфликт пропрезидентской партии со спикером ВР.
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