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Біля Ради проходить одразу три акції протесту, затримали лідера ФОП-Майдану (ексклюзивні фото та відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Сергія Доротича затримали правоохоронці Новина оновлена 23 вересня 2021, 10:52
Сергія Доротича затримали правоохоронці

23 вересня відбудуться чергове і позачергове засідання Верховної Ради.

Три протестних акції біля стін Верховної ради: мітингують ФОПовці, власники машин на європейських номерах і ОПЗЖ.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

"Авто-Євро-Сила" вивісили банер, який закликає впорядкувати розмитнення "евроблях" і стверджує, що це принесе в бюджет 19 млрд грн.

Власники авто на єврономерах мітингують в Києві
Власники авто на єврономерах мітингують в Києві
Мітинги за розмитнення і ФОП 23 вересня
Мітинги за розмитнення і ФОП 23 вересня
Мітинги під Верховною Радою
Мітинги під Верховною Радою
Авто на європейських номерах під Верховною Радою
Авто на європейських номерах під Верховною Радою
Банер на підтримку нового законопроекту
Банер на підтримку нового законопроекту

Також відбувається запланована акція SaveФОП на підтримку законопроєктів, які заплановані на голосування на сьогоднішньому засіданні. Дві ініціативи №3853-1 і №3853-2 спрямовані на скасування обов’язкових касових апаратів.

Мітинг SAVEФОП 23 серпня
Мітинг SAVEФОП 23 серпня
Мітинг за скасування кассових апаратів
Мітинг за скасування кассових апаратів
Мітинг ФОПівцев під Верховною Радою
Мітинг ФОПівцев під Верховною Радою
Акція підтримки законопроєктів по касовим апаратам 23 вересня
Акція підтримки законопроєктів по касовим апаратам 23 вересня

Також на акції ФОПівців затримали їхнього лідера Сергій Доротича. Його відвезли в Печерське управління поліції.

Партія "ОПЗЖ" протестує проти тиску на ЗМІ і опозицію, мітингувальники висловлюються за зниження тарифів і припинення війни на Донбасі.

ОПЗЖ протестує проти тиску на опозицію
ОПЗЖ протестує проти тиску на опозицію
ОПЗЖ протестує під Верховною Радою 23 вересня
ОПЗЖ протестує під Верховною Радою 23 вересня
Мітинг ОПЗЖ за зниження тарифів
Мітинг ОПЗЖ за зниження тарифів

Біля Верховної Ради також встановили сцену і збільшили кількість правоохоронців.

Правоохоронці на мітингу під Верховною Радою
Правоохоронці на мітингу під Верховною Радою
Поліція посилено охороняє урядовий квартал 23 вересня
Поліція посилено охороняє урядовий квартал 23 вересня
Кордон поліції під Верховною Радою
Кордон поліції під Верховною Радою

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Також, 23 вересня Верховна Рада розглядає законопроєкти по деолігархізації, зміни в податкове законодавство, про стимулювання фермерства, про поліпшення якості продуктів для дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що закон про олігархів викликав розкол в українському політикумі і конфлікт пропрезидентської партії зі спікером ВР.

Теги:
#Верховна Рада #Мітинг #Авто-Євро-Сила #ОПЗЖ #протести ФОП
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