Біля Ради проходить одразу три акції протесту, затримали лідера ФОП-Майдану (ексклюзивні фото та відео)
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23 вересня відбудуться чергове і позачергове засідання Верховної Ради.
Три протестних акції біля стін Верховної ради: мітингують ФОПовці, власники машин на європейських номерах і ОПЗЖ.
Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".
"Авто-Євро-Сила" вивісили банер, який закликає впорядкувати розмитнення "евроблях" і стверджує, що це принесе в бюджет 19 млрд грн.
Також відбувається запланована акція SaveФОП на підтримку законопроєктів, які заплановані на голосування на сьогоднішньому засіданні. Дві ініціативи №3853-1 і №3853-2 спрямовані на скасування обов’язкових касових апаратів.
Також на акції ФОПівців затримали їхнього лідера Сергій Доротича. Його відвезли в Печерське управління поліції.
Партія "ОПЗЖ" протестує проти тиску на ЗМІ і опозицію, мітингувальники висловлюються за зниження тарифів і припинення війни на Донбасі.
Біля Верховної Ради також встановили сцену і збільшили кількість правоохоронців.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Також, 23 вересня Верховна Рада розглядає законопроєкти по деолігархізації, зміни в податкове законодавство, про стимулювання фермерства, про поліпшення якості продуктів для дітей.
Раніше "Телеграф" писав, що закон про олігархів викликав розкол в українському політикумі і конфлікт пропрезидентської партії зі спікером ВР.
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