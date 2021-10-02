В Україні закінчується термін розмитнення "евроблях": які штрафи "світять" власникам

Для українських власників машин на єврономерах починається останній місяць перед масштабними штрафами.

До 10 листопада необхідно розмитнити своє авто.

Дія закону про розмитнення почалася з 15 червня цього року і триватиме 180 днів. Пройти процедуру спрощеної реєстрації можуть легкові автомобілі та частина вантажних.

Пільгове "розмитнення" не стосується:

автотранспорту вагою більше 3,5 тонн

мотоциклів і квадроциклів

машин з електродвигунами

автомобілів для їзди по снігу

оштрафованих за ввезення раніше (за умови несплати штрафу) або конфіскованих машин

автомобілів, які були випущені менш як 5 років тому

машин ввезених з РФ або ОРДЛО

транспорту, який ввезли в Україну в цьому році.

Відзначимо, що для учасників бойових дій в зоні ООС і ветеранів період пільгового розмитнення продовжений до 270 днів, тобто до 8 лютого 2022 року.

Що загрожує якщо їздити на нерозмитнених авто?

При зупинці патрульними автомобіля на європейських номерах з 10 листопада виписується штраф на суму в 8,5 тис грн. Після передачі даних митниці складається постанова за перевищення строків ввезення — 170 тис грн. Штраф прийде за місцем прописки, потім власник повинен буде порозумітися з митницею. Після цього — суд, в разі програшу власник повинен буде заплатити штраф, інакше його майно заарештують.

Оподаткування "евроблях"

Акциз складається з базової ставки, об’єму двигуна і його типу. Потрібно сплатити його та ставку ПДВ.

Формула розрахунку акцизу на авто

Раніше "Телеграф" писав, що власники "евроблях" вийшли на мітинг під Верховною Радою. Вони вимагали розгляду законопроєкту 6044, що полегшує розмитнення авто.