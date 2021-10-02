В Україні закінчується термін розмитнення "евроблях": які штрафи "світять" власникам
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Для українських власників машин на єврономерах починається останній місяць перед масштабними штрафами.
До 10 листопада необхідно розмитнити своє авто.
Дія закону про розмитнення почалася з 15 червня цього року і триватиме 180 днів. Пройти процедуру спрощеної реєстрації можуть легкові автомобілі та частина вантажних.
Пільгове "розмитнення" не стосується:
- автотранспорту вагою більше 3,5 тонн
- мотоциклів і квадроциклів
- машин з електродвигунами
- автомобілів для їзди по снігу
- оштрафованих за ввезення раніше (за умови несплати штрафу) або конфіскованих машин
- автомобілів, які були випущені менш як 5 років тому
- машин ввезених з РФ або ОРДЛО
- транспорту, який ввезли в Україну в цьому році.
Відзначимо, що для учасників бойових дій в зоні ООС і ветеранів період пільгового розмитнення продовжений до 270 днів, тобто до 8 лютого 2022 року.
Що загрожує якщо їздити на нерозмитнених авто?
При зупинці патрульними автомобіля на європейських номерах з 10 листопада виписується штраф на суму в 8,5 тис грн. Після передачі даних митниці складається постанова за перевищення строків ввезення — 170 тис грн. Штраф прийде за місцем прописки, потім власник повинен буде порозумітися з митницею. Після цього — суд, в разі програшу власник повинен буде заплатити штраф, інакше його майно заарештують.
Оподаткування "евроблях"
Акциз складається з базової ставки, об’єму двигуна і його типу. Потрібно сплатити його та ставку ПДВ.
Раніше "Телеграф" писав, що власники "евроблях" вийшли на мітинг під Верховною Радою. Вони вимагали розгляду законопроєкту 6044, що полегшує розмитнення авто.
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