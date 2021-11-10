Уже завтра за евробляхи снова начнут штрафовать: что делать владельцам нерастаможенных авто

Штраф в 170 тысяч, авто в гараже или приятель-атовец — что ждет "евробляхеров" с 11 ноября

С 15 июня в Украине начал действовать льготный период таможенного оформления автомобилей с временной европейской регистрацией, так называемых "евроблях". С тех пор владельцы подобных автомобилей имели возможность растаможить их по льготной цене. Например, растаможка весьма популярной модели бензинового Volkswagen Passat 2012 года с объемом двигателя 1800 куб. см обходился в 790 евро вместо прежних более 2000 евро.

Но вступивший в силу закон дал евробляхерам лишь передышку – 150 дней льготного периода на растаможку, которые истекают 10 ноября. Уже с завтрашнего дня за езду без украинской регистрации владельцев "евроблях" могут снова штрафовать.

Штрафы за "евробляхи" — от 8500 до 170 000 грн

Еще в августе 2019 года вступили в силу нормы законодательства, которые предполагали штрафы для владельцев "евробля"х. В зависимости от статьи можно было нарваться на взыскание в размере от 8500 до 170 тысяч гривен:

- управление автомобилем иностранной регистрации, который своевременно не покинул пределы Украины — 8500 гривен;

- управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом (не тем которое ввезло автомобиль на территорию Украины) – 8500 гривен;

- повторное нарушение в течение года – штраф в 17 000 гривен и лишения водительских прав на 1 год;

- превышение срока ввоза авто, что выписывается не сотрудниками полиции, а сотрудниками таможни – штраф в 170 000 гривен.

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С 2014 года в Украину было ввезено более 2 миллионов авто на "евробляхах", что объяснялось их дешевизной – авто возрастом в 15-20 лет можно было приобрести за 1-2 тысячи евро.

По данным «Сегодня» в Украине официально насчитывается около 750 тысяч "евробляхеров", а авто растаможили лишь 45 тысяч.

Что "евробляхерам" делать дальше?

Вступление в силу с 11 ноября норм об административной ответственности для "евробляхеров" поставит последних перед выбором, что им делать дальше.

Законных путей у них оказывается всего два, утверждает соучредитель ОО «Авто Евро Сила» Александр Чернявский.

«Все, последний день! Все, кто сегодня успел растаможиться смогут ездить дальше, после 10 ноября без штрафов. Все остальные, кто не успел, ставят евробляхи в гараж и после 15 ноября звоните на горячую линию 098 11 222 33, чтобы узнать, как можно растаможиться с помощью товарища атовца», — пишет активист на своей странице в Facebook.

Дело в том, что согласно все тому же льготному периоду растаможки для участников боевых действий легализация "евроблях" продлена до 8 февраля 2022 года.

Вместе с тем "евробляхеры" известны активной позицией, которая не раз выводила их на акции протесты под стены парламента и помогала выбивать у власти компромиссы. Одним из них и стал льготный период "растаможки" с 15 июня по 10 ноября.

Наконец, возможно, в Раде вернуться к рассмотрению других законопроектов, поданных в парламент по вопросам "евроблях", лучшим из которых сами владельцы авто с временной еврорегистрацией считают №3704.

Тем временем в Украине предложили собирать так называемый утилизационный сбор.