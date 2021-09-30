Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября

Какие изменения в жизни украинцев готовит октябрь

Приближение каждого нового месяца в Украине несет за собой определенную интригу — в какой стране мы проснемся 1 числа. К примеру, сентябрь преподнес украинцам высокие цены на газ, новую школу и налоговую амнистию. Свои сюрпризы готовит для нас и октябрь. Какие именно — разбирался "Телеграф".

Тарифы вырастут на все, кроме электроэнергии

Высокие цены на газ в Европе, установившие новый исторический рекорд, повлияют на коммунальные тарифы в Украине. Прежде всего речь о ценах на природный газ и отопление.

Так, если потребители пользуются годовым тарифом на газ, то до 30 апреля они будут платить от 7,99 грн до 13,5 грн за 1 кубометр топлива в зависимости от поставщика. В то же время месячный тариф в зависимости от поставщика колеблется от тех же 7,99 до 31,06 грн за 1 кубометр.

Вместе с тем украинцев, пользующихся услугами централизованного отопления, уже в октябре может ожидать рост тарифов на тепло из-за его повышения местными органами власти. В среднем, по мнению экспертов, рост может составить от 30 до 50%, а для бизнеса и до 80%.

Единственным утешением может стать снижение с 1 октября тарифа на электроэнергию с нынешних 1,68 грн за 1 Квт/час до 1,44 грн за Квт/час. Правда, сэкономить тут смогут лишь те, кто потребляет ежемесячно не более 250 Квт/ч.

Пенсионерам кому за 75 лет поднимут пенсию

Способом частично компенсировать рост тарифов может стать повышение пенсий с 1 октября. Правда, коснется оно лишь тех украинских пенсионеров, чей возраст составляет от 75 до 80 лет. В таком случае около миллиона человек смогут получить доплату к пенсии в 400 гривен, что позволит довести их доходы, по подсчетам Минсоцполитики, до 2500 гривен.

13 500 украинцев попадут в армию

Также 1 октября начнется очередной осенний призыв в ряды Вооруженных Сил Украины, хотя «Слуги народа» и прогнозируют, что уже с 2023 года армия может полностью от него отказаться. В этом году ряды ВСУ пополнят порядка 13,5 тысячи человек.

Срок срочной службы в рядах ВСУ в зависимости от образования составляет от 12 до 18 месяцев.

За перегруз авто заплатят десятки тысяч гривен

С 1 октября начнет действовать закон о габаритно-весовом контроле на автодорогах Украины, в соответствии с которыми штрафы за его нарушения составят десятки тысяч гривен.

Кроме того, Кабинет министров и Министерство инфраструктуры надеются ввести платные участки автомобильных дорог специально для грузовых авто массой свыше 12 тонн.

Ужесточение карантина

Весьма вероятным изменением в октябре может стать изменение карантинных ограничений в сторону их ужесточения в связи с ожидаемым ростом числа заболеваний. Согласно прогнозам Национальной академии наук Украины, ежесуточный прирост зараженных COVID-19 уже в начале октября перевалит за 10 тысяч человек. Самые неутешительные прогнозы в этом плане — для Черновицкой, Харьковской и Луганской областей.