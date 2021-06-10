Растаможка евроблях должна подешеветь с 15 июня: что на самом деле ждёт владельцев авто на еврономерах

"Евробляхеров" ждет дешевая "растаможка" авто, они хотят доступного всем украинцам автомобиля

Авто в Украине давно превратилось в средство передвижения, которое украинцы хотят видеть надежным и доступным. С 2014 года в этой роли для многих наших сограждан "прописался" легковой автомобиль с временной европейской регистрацией, ввезенный в Украину, но так и нерастаможенный. За последние 7 лет в страну завезли более 2 миллионов авто на "евробляхах", а их владельцы стали заметной силой в обществе, обзаведясь даже собственной общественной организацией.

С середины июня так называемые "евробляхеры" смогут отпраздновать новую победу – вступление в силу закона, который позволит легализовать купленное ими авто по льготной ставке НДС и акциза.

Растаможить евробляху – не дороже 1000 евро

Популярность авто на евробляхах объяснялась их доступностью – то есть, качественное авто из Европы можно было приобрести по сравнительно низкой цене. Так, по данным профессиональных перегонщиков подобных машин, в 2020 году в Литве 15-20-летнее авто можно приобрести за 1000-1500 евро. Еще порядка 1500 евро будут потрачены на дорогу и оформление необходимых документов для ввоза его в Украину, продать который можно уже здесь за 2500-3200 евро. Если авто "моложе" или относится к более престижным маркам, приобрести его можно за 4-7 тысяч евро.

В 2018 году, несмотря, на протесты евробляхеров, Верховная Рада приняла законы, которыми обязала растаможивать свои автомобили по компромиссной ставке, что принесло в госбюджет за 8 месяцев 2019 года 7,1 млрд грн.

С окончанием переходного периода для регистрации евроблях, 22 августа 2019 года вступили в силу требования законодательства о штрафах для владельцев машин от 85 до 170 тысяч гривен. Впрочем, какое-то полиция не применяла его нормы к автолюбителям. Однако осенью 2020 года, по данным СМИ, количество оштрафованных евробляхеров ежемесячно исчислялось сотнями. В январе 2021 года в качестве очередного компромисса был предложен законопроект №4346, вводивший льготную ставку НДС для владельцев авто на еврономерах, ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года, который был принят парламентом 15 апреля и подписан президентом Владимиром Зеленским 12 мая.

Как подчеркнула тогда пресс-служба главы государства, сумма уплачиваемого акциза зависит от ряда факторов: возраста авто, объема и типа двигателя, а в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

По подсчетам "Телеграфа", растаможка весьма популярной модели бензинового Volkswagen Passat 2012 года с объемом двигателя 1800 куб. см обойдется в 790 евро вместо прежних более 2000 евро.

Вступить в силу данный закон должен уже с 15 июня и действовать на протяжении 6 месяцев, в течение которые владельцы машин на еврономерах смогут произвести украинскую регистрацию по льготной ставке и упрощенному механизму таможенного оформления авто. Впрочем, подобный законопроект, по мнению самих евробляхеров, довольно поверхностно учитывает их интересы.

Задача успокоить, а не решить проблему

Как рассказал "Телеграфу" юрист общественной организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук, закон станет лишь полумерой, призванной скорее успокоить владельцев авто на еврономерах после их выступлений летом прошлого года.

"Данный закон более-менее решает вопрос регистрации авто с временной европейской регистрацией, но является, по сути, полумерой, так как цель нашей организации – сделать доступной растаможку для всех, чтобы можно было за несколько тысяч евро или долларов приобрести неплохой автомобиль. Действующая же система стимулирует ввоз новых авто, пошлины для которых невелики, а для авто б/у платежи – куда выше", – говорит об основном минусе растаможки для украинцев собеседник "Телеграфа".

Куда лучшим вариантом для евробляхеров и украинцев, по словам эксперта, стало бы принятие законопроекта №3704, который лежит в Верховной Раде с июня 2021 года и на рассмотрение нардепов пока так и не попал. Тем более, что, по словам юриста, в Украине насчитывается порядка 940 тысяч авто находящихся на учете с временной регистрацией стран Евросоюза.

"В настоящий момент деятельность организации сосредоточена на помощи тем автовладельцам, которых штрафуют за отсутствие постоянной регистрации на суммы до 170 тысяч гривен", – подчеркивает Казачук.

К слову, как пишет сам юрист на своей странице в Facebook, один из украиснких банков даже кредитует под растаможку евробляхи, для чего требуется официальное трудоустройство и хорошая кредитная история.

Рынок не почувствует

Любопытно, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который предлагает продлить возможность регистрации евроблях по упрощенной процедуре для авто, завезенных до 31 марта 2021 года и 30 апреля, если физлицо ввезло авто повторно. По данным ассоциации "Укравтопром", только за май в Украине зарегистрировали почти 42 тысячи легковых авто, из которых 33,2 тысячи – подержанные. Но, по мнению автодилеров, все это никак не повлияет на отечественный авторынок.

"Данный закон касается тех примерно 40-50 тысяч авто, владельцы которых так и не зарегистрировали их в Украине и никак не затронет официальный авторынок. На него действуют скорее курсы валют, условия кредитования банков, условия таможенной очистки и прочие факторы", – пояснил "Телеграфу" генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

В то же время массовый завоз авто на евробляхах в свое время назывался одним из факторов падения отечественного автопроизводства или, точнее, сборки. Так, если в период пика своего производства в 2007 году крупнейший автозавод Украины Авто-Заз производил 280 тысяч авто, то в 2014 году речь шла лишь о 13 127 единицах. "Дна" завод достиг в 2018 году, выпустив за ворота предприятия всего одно легковое авто.

В настоящий момент автомобильная отрасль Украины набирает обороты, нарастив производство по итогам мая сразу в 8 раз в сравнении с маем 2020 года и произведя 1004 легковых автомобиля.