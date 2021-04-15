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В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный "карт бланш"

В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный "карт бланш"
23:07 Чт, 15 Апрель 2021 Телеграф

В четверг, 15 апреля, Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании во втором чтении приняла два законопроекта, которые наконец-то урегулировали злободневный вопрос о процедуре растаможки "евроблях".

Об этом стало известно из онлайн трансляции заседания.

За законопроекты - №4643-д и 4644-д - проголосовали соответственно 235 и 237 народных депутатов.

В этих законопроектах речь идет об автомобилях с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину от 31 декабря 2020 года Таким образом он охватывает все ввозимые в начале 2021 "евробляхи".

В тексте законопроектов указывается, что растаможить можно только автомобиль одной категории, причем только на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). При этом авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".

Как изменится процедура растаможки?

Впредь, а именно, через полгода (180 дней), с дня вступления законов в силу, растамаживать "евробляхи" начнут с учетом базовой ставки, коэффициента двигателя и доплаты за дизель по следующей формуле:

базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Стоит учесть, что базовая ставка зависит от возраста машины. Если менее 9 лет, то платить ее совсем не нужно. А вот дальше с учетом "возраста" авто, ее размер будет следующим

  • машине до 9 лет — 0 евро;
  • машине 10 лет — 25 евро;
  • машине 11 лет — 50 евро;
  • машине 12 лет — 75 евро;
  • машине 13 лет — 100 евро;
  • машине 14 лет — 125 евро;
  • машине 15 лет — 150 евро.

Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его вычислить, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

  • ставка для двигателя до 2000 куб. см — 0,25 евро;
  • ставка для двигателя до 3000 куб. см — 0,2 евро;
  • ставка для двигателя до 4000 куб. см — 0,25 евро;
  • ставка для двигателя до 5000 куб. см — 0,35 евро;
  • ставка для двигателя от 5001 куб. см — 0,5 евро.

Льготы

Привилегиями при растаможке будут пользоваться участники боевых действий, которые смогут растаможить "ласточку" по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения того, что участник боевых действий пробыл более 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил со дня вступления в силу закона.

При этом для "льготного" растаможивания придется заплатить "добровольный взнос" в размере 8 500 грн. Или же при тех же 8 500 грн можно будет вывезти автомобиль за пределы Украины, если растамаживать такое авто нет смысла. Это позволит избежать еще больших штрафов.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что  в Украине водителям поддержанных машин из Европы (евроблях) отказывают в выплате страховки в случае, если транспорт на еврономерах попадает в аварию.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Законы, Растаможка, Евробляхи.
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