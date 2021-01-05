Водителям "евроблях" отказывают в возмещении страховки? В сети бьют тревогу из-за ответа страховой фирмы

В Украине водителям поддержанных машин из Европы (евроблях) отказывают в выплате страховки в случае, если транспорт на еврономерах попадает в аварию.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Водители Украины".

"Страховые компании начали отказывать в выплате владельцам автомобилей на еврорегистрации (даже с оригинальной доверенность) за нанесенный ущерб своих клиентов", - говорится в сообщении.

Согласно выложенным в посте документам, для того, чтобы получить выплаты, необходимо предоставить страховой компании справку из ГФС, в которой будет указана информация про лицо, которое занималось ввозом "евробляхи" в Украину.

А также официальный перевод доверенности, по которому собственник авто уполномочивает того, кто был за рулем "евробляхи", получить средства по страховке, что катастрофически усложняет получение средств.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине разоблачили масштабную схему отмывания денег при ввозе "евроблях". Организаторам аферы удавалось два года уклоняться от уплаты налогов.