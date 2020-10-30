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У владельцев "евроблях" начнут отбирать авто: что известно о новых драконовских штрафах

У владельцев "евроблях" начнут отбирать авто: что известно о новых драконовских штрафах
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - 24 канал

На таможнях Украины начали штрафовать владельцев "евроблях". Сумма штрафа достигает 170 тысяч гривень. 

Как сообщает "Лига" со ссылкой на юридическую компанию "Дорожный адвокат", владельцы автомобилей на еврономерах оказались в ловушке, когда пытались выехать со страны.

По утверждению компании, вывезти автомобиль они не могут, так как он сразу же подлежит конфискации. Также владельцам авто вручают протокол с сообщением о дате судебного заседания.   

28 октября вступил в силу новый закон об автомобилях на европейских номерах.  Теперь сотрудники Национальной полиции могут остановить автомобили с иностранной регистрацией, чтобы проверить соблюдение правил таможенного ввоза. 

При обнаружении просроченного временного ввоза (более 30 суток), водителю на месте выписывают штраф в размере 8,5 тысяч гривень. 

Если водитель "евробляхи" в течение года попался еще раз, то штраф вырастает до 17 тысяч гривень, автомобиль отправят на штрафплощадку, а самому водителю грозит лишение прав на год.

Информацию об автомобиле затем передают на таможню и, в случае обнаружения нарушений в ее базе, владелец авто получит штраф уже на 170 тысяч. Альтернатива штрафу - конфискация транспортного средства.

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Украина, Штрафы, Евробляхи.

Автор:

Телеграф
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