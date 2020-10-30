У владельцев "евроблях" начнут отбирать авто: что известно о новых драконовских штрафах

На таможнях Украины начали штрафовать владельцев "евроблях". Сумма штрафа достигает 170 тысяч гривень.

Как сообщает "Лига" со ссылкой на юридическую компанию "Дорожный адвокат", владельцы автомобилей на еврономерах оказались в ловушке, когда пытались выехать со страны.

По утверждению компании, вывезти автомобиль они не могут, так как он сразу же подлежит конфискации. Также владельцам авто вручают протокол с сообщением о дате судебного заседания.

28 октября вступил в силу новый закон об автомобилях на европейских номерах. Теперь сотрудники Национальной полиции могут остановить автомобили с иностранной регистрацией, чтобы проверить соблюдение правил таможенного ввоза.

При обнаружении просроченного временного ввоза (более 30 суток), водителю на месте выписывают штраф в размере 8,5 тысяч гривень.

Если водитель "евробляхи" в течение года попался еще раз, то штраф вырастает до 17 тысяч гривень, автомобиль отправят на штрафплощадку, а самому водителю грозит лишение прав на год.

Информацию об автомобиле затем передают на таможню и, в случае обнаружения нарушений в ее базе, владелец авто получит штраф уже на 170 тысяч. Альтернатива штрафу - конфискация транспортного средства.