Скачать
Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании и других странах: что о нем известно (инфографика)
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании и других странах: что о нем известно (инфографика)
Итоги дня 22 декабря: новые санкции США против России и план по вакцинации украинцев
Итоги дня 22 декабря: новые санкции США против России и план по вакцинации украинцев
Трехдневный снегопад или дождь: киевлян предупредили о надвигающейся непогоде
Трехдневный снегопад или дождь: киевлян предупредили о надвигающейся непогоде
Месси побил рекорд Пеле: обзор матча Вальядолид - Барселона (видео)
Месси побил рекорд Пеле: обзор матча Вальядолид - Барселона (видео)

В Украине раскрыли схему ввоза "евроблях" в обход растаможки

В Украине раскрыли схему ввоза "евроблях" в обход растаможки
17:42 Пн, 21 Декабрь 2020 Телеграф фото: 24 канал

В Украине разоблачили масштабную схему отмывания денег при ввозе в Украину "евроблях". Организаторам аферы удавалось два года уклоняться от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, все это время организаторы импортировали авто и автозапчасти из ЕС и США по заниженной таможенной стоимости, используя для этого реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров.

Известно, что автомобили продавали украинцам за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Как отмечается, за весь период злоумышленники реализовали более 130 тыс. транспортных средств, таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса. Санкция статьи предполагает штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 255 000 до 425 000 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как полиция будет штрафовать авто на еврономерах.

Кроме того, сообщалось, что в  Украине могут поставить крест на доступной растаможке авто на еврономерах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Ввоз, Схемы, Евробляхи, Аферы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото с гробом Кернеса в харьковском соборе
02 Предприниматели блокируют дворец "Украина", где выступает "Вечерний квартал": видео с места событий
03 Нападение на журналистку в поезде "Киев-Мариуполь" у подозреваемого обнаружилась онкология
04 В Москве скандируют "Слава Украине": журналист показал любопытное видео
05 В Кривом Роге мужчина убил себя, боясь заразиться коронавирусом: известно содержание предсмертной записки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения (инфографика)
До весны 2022 года в Украине вакцинируют только половину населения (инфографика)
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Ролл «Оливье»: оригинальная подача любимого блюда
Визит ФОПовцев на концерт &quot;Вечернего квартала&quot; изобразили карикатурой
Визит ФОПовцев на концерт "Вечернего квартала" изобразили карикатурой
Какой праздник 23 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 декабря: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь