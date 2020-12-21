В Украине раскрыли схему ввоза "евроблях" в обход растаможки

В Украине разоблачили масштабную схему отмывания денег при ввозе в Украину "евроблях". Организаторам аферы удавалось два года уклоняться от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Так, все это время организаторы импортировали авто и автозапчасти из ЕС и США по заниженной таможенной стоимости, используя для этого реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров.

Известно, что автомобили продавали украинцам за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Как отмечается, за весь период злоумышленники реализовали более 130 тыс. транспортных средств, таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса. Санкция статьи предполагает штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 255 000 до 425 000 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как полиция будет штрафовать авто на еврономерах.

Кроме того, сообщалось, что в Украине могут поставить крест на доступной растаможке авто на еврономерах.