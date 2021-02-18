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Верховная Рада упростила процесс таможенного оформления транспортных средств: подробности

Верховная Рада упростила процесс таможенного оформления транспортных средств: подробности
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

18 февраля в Верховной Раде упростили процесс таможенного оформления транспортных средств на территории Украины.

Об этом сообщили на сайте ВР.

Проектом закона №4644-д вносятся изменения в раздел ХХ Заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины Таможенный кодекс Украины, согласно которым предлагается:

  • Установить, что в течение 180 дней со дня вступления в силу закона таможенное оформление транспортных средств, которые были в использовании и классифицируются по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно УКТ ВЭД, и прицепов к ним, классифицируются по товарной позиции 8716 согласно УКТ ВЭД, ввозимых на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и помещенных в таможенные режимы временного ввоза или транзита, осуществляется в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию при условии уплаты причитающихся таможенных платежей.
  • Освободить от административной ответственности, предусмотренной статьями 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины, физических лиц, ответственных за соблюдение сроков и требований таможенных режимов временного ввоза или транзита.
  • Временно, в течение 180 дней освободить от налогообложения ввозной пошлиной транспортные средства (в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию), которые были в использовании и классифицируются по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн), 8711 согласно УКТ ВЭД.
  • Установить, что в течение 180 дней физическое лицо, ответственное за соблюдение сроков и условий временного ввоза или транзита, имеет право вывезти за пределы таможенной территории Украины транспортное средство, ввезенное на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, и по которому не соблюдены сроки и условия временного ввоза или транзита, при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной размеру пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, в течение 7 календарных дней с момента такой уплаты.

Вывоз транспортного средства с соблюдением вышеуказанных условий, освобождает физических лиц, ответственных за соблюдение сроков и условий временного ввоза или транзита, от административной ответственности, предусмотренной статьями 470, 481 и 485 настоящего Кодекса.

Стоит напомнить, что ранее в Украине разоблачили масштабную схему отмывания денег при ввозе в Украину "евроблях". Организаторам аферы удавалось два года уклоняться от уплаты налогов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Украина, Евробляхи.
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