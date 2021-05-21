В Кабмине хотят разрешить растаможку машин с помощью приложения "Дия"

В Украине растаможить автомобиль можно будет посредством смартфона и приложения "Дія".

Об этом написал в своем телеграм-канал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Проект, который должен облегчить процедуру растаможивания автомобилей, получил мою полную поддержку", - написал он.

По словам Шмыгаля, процедуру растаможки можно будет пройти при помощи смартфона и приложения "Дія".

Он поручил Минцифры и Минфину доработать этот проект и подать окончательные предложения.

Больше информации о том, как это все будет работать, Шмыгаль не озвучил.

Как сообщалось ранее, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие растаможивание "евроблях".

Больше о плюсах и минусах упрощенной регистрации, читайте в материале "Телеграф": Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика).