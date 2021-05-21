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Пятница, 21.05.2021
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В Кабмине хотят разрешить растаможку машин с помощью приложения "Дия"

В Кабмине хотят разрешить растаможку машин с помощью приложения "Дия"
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине растаможить автомобиль можно будет посредством смартфона и приложения "Дія". 

Об этом написал в своем телеграм-канал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

"Проект, который должен облегчить процедуру растаможивания автомобилей, получил мою полную поддержку", - написал он. 

По словам Шмыгаля, процедуру растаможки можно будет пройти при помощи смартфона и приложения "Дія". 

Он поручил Минцифры и Минфину доработать этот проект и подать окончательные предложения. 

Больше информации о том, как это все будет работать, Шмыгаль не озвучил. 

Как сообщалось ранее, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие растаможивание "евроблях".

Больше о плюсах и минусах упрощенной регистрации, читайте в материале "Телеграф": Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

Все по теме:

Кабмин, Евробляхи, Денис Шмыгаль.
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