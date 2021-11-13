Патрульные проводят "техосмотры" авто прямо на дороге: кого могут остановить

Диагностическими спецмашинами оснастили патрульных в каждом регионе.

В Украине начали осматривать автомобили на предмет технической исправности прямо на дорогах. Процесс запущен с 12 ноября и пока не касается личного автотранспорта граждан, но есть исключение — если машина работает как такси.

Список тех, кого коснутся проверки на дорогах опубликовал первый замглавы Департамента патрульной полиции Олег Белошицкий.

Проверка фар

По его словам в зоне интереса патрульных, которые будут работать на специальных автомобильных станциях диагностики, окажутся авто пассажирских перевозок: такси, автобусы, легковушки с прицепом, используемые для заработка на транспортировке грузов или людей.

Также проверят и грузовые авто - тоннажностью более 3,5 и прицепы к ним. Под проверки также попадают специальные авто и машины с опасным грузом.

Внутренняя часть мобильной диагностической автолаборатории

Что могут проверить патрульные

параметры света фар

насколько изношены шины

дымность в дизельных и выхлопы бензиновых и газо-бензиновых двигателей

шум от авто

люфт системы рулевого управления и другие техпараметры.

Проверка шин автомобиля

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