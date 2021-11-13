Патрульные проводят "техосмотры" авто прямо на дороге: кого могут остановить
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Диагностическими спецмашинами оснастили патрульных в каждом регионе.
В Украине начали осматривать автомобили на предмет технической исправности прямо на дорогах. Процесс запущен с 12 ноября и пока не касается личного автотранспорта граждан, но есть исключение — если машина работает как такси.
Список тех, кого коснутся проверки на дорогах опубликовал первый замглавы Департамента патрульной полиции Олег Белошицкий.
По его словам в зоне интереса патрульных, которые будут работать на специальных автомобильных станциях диагностики, окажутся авто пассажирских перевозок: такси, автобусы, легковушки с прицепом, используемые для заработка на транспортировке грузов или людей.
Также проверят и грузовые авто - тоннажностью более 3,5 и прицепы к ним. Под проверки также попадают специальные авто и машины с опасным грузом.
Что могут проверить патрульные
- параметры света фар
- насколько изношены шины
- дымность в дизельных и выхлопы бензиновых и газо-бензиновых двигателей
- шум от авто
- люфт системы рулевого управления и другие техпараметры.
Ранее "Телеграф" писал, что для большинства водителей закончился льготный период растаможки авто на еврономерах.
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