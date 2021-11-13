Укр

Патрульные проводят "техосмотры" авто прямо на дороге: кого могут остановить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Мобильная станция диагностики Новость обновлена 13 ноября 2021, 09:13
Мобильная станция диагностики

Диагностическими спецмашинами оснастили патрульных в каждом регионе.

В Украине начали осматривать автомобили на предмет технической исправности прямо на дорогах. Процесс запущен с 12 ноября и пока не касается личного автотранспорта граждан, но есть исключение — если машина работает как такси. 

Список тех, кого коснутся проверки на дорогах опубликовал первый замглавы Департамента патрульной полиции Олег Белошицкий. 

Проверка фар
Проверка фар

По его словам в зоне интереса патрульных, которые будут работать на специальных автомобильных станциях диагностики, окажутся авто пассажирских перевозок: такси, автобусы, легковушки с прицепом, используемые для заработка на транспортировке грузов или людей. 

Также проверят и грузовые авто - тоннажностью более 3,5 и прицепы к ним. Под проверки также попадают специальные авто и машины с опасным грузом. 

Внутренняя часть мобильной диагностической автолаборатории
Внутренняя часть мобильной диагностической автолаборатории

 Что могут проверить патрульные

  • параметры света фар
  • насколько изношены шины
  • дымность в дизельных и выхлопы бензиновых и газо-бензиновых двигателей
  • шум от авто
  • люфт системы рулевого управления и другие техпараметры. 
Проверка шин автомобиля
Проверка шин автомобиля

Ранее "Телеграф" писал, что для большинства водителей закончился льготный период растаможки авто на еврономерах

Теги:
#Автомобиль #Проверка #Патрульная полиция
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