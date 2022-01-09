Укр

Техосмотр авто в 2022 году: кого не обяжут к проверке

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Пройти освидетельствование транспорта нужно из-за требований Европы Новость обновлена 09 января 2022, 10:31
Пройти освидетельствование транспорта нужно из-за требований Европы

Прохождение обязательного технического осмотра для автомобилей вернется в Украину спустя более десяти лет

Отечественные водители бурно обсуждают вероятность возвращения "добровольно-принудительного" техосмотра транспорта. Согласно новому законопроекту, это может произойти уже в 2022 году. Впрочем, не все машины попадают под действие документа.

"Телеграф" напомнит, кому из владельцев "железных лошадок" удастся обойтись без освидетельствования авто.

Отметим, что изначально техосмотр планируют вернуть к осени 2022 года. Под прохождение осмотра специалистами планируют "подвести" все ТЗ, которые выезжают на дороги общего пользования.

Однако есть и исключения, в число которых удалось попасть:

  • транспорту, не выезжающему на дороги общего пользования;
  • ТЗ, чей объем двигателя не превышает 125 куб. см (или если электродвигатель не мощнее 4 кВт);
  • малоскоростным транспортным средствам, которые не разгоняются более 25 км/час;
  • машинам из агросектора, что ездят медленнее 40 км/час.

Отметим также, что некоторые из автомобилей вряд ли смогут пройти обязательный техосмотр. Прежде всего на этот пункт следует обратить внимание владельцам авто, которые попадали в серьезные ДТП или были переделаны из грузовых в пассажирские.

Стоит подчеркнуть, что просто так уйти от прохождения проверки не удастся. Если правоохранители узнают, что у вас отсутствует свидетельство о техосмотре, вам светит крупный штраф. "Телеграф" уже рассказывал, что именно изменится в законодательстве и какую сумму могут заставить заплатить автолюбителей-нарушителей.

Теги:
#Украина #Автомобиль #Водитель #Техосмотр #Исправное техническое состояние
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