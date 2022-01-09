Техогляд авто у 2022 році: кого не зобов’яжуть до перевірки

Проходження обов’язкового технічного огляду для автомобілів повернеться в Україну більш ніж через десять років

Вітчизняні водії бурхливо обговорюють можливість повернення "добровільно-примусового" техогляду транспорту. Згідно з новим законопроєктом, це може статися вже у 2022 році. Втім, не всі машини підпадають під дію документа.

"Телеграф" нагадає, кому із власників "залізних конячок" вдасться обійтися без огляду авто.

Зазначимо, що спочатку техогляд планують повернути до осені 2022 року. Під проходження огляду спеціалістами планують "підвести" усі ТЗ, які виїжджають на дороги загального користування.

Проте є й винятки, до яких вдалося потрапити:

транспорту, який не користується дорогами загального користування;

ТЗ, об’єм двигуна яких не перевищує 125 куб. см (або якщо електродвигун не потужніший за 4 кВт);

малошвидкісним транспортним засобам, які не розганяються понад 25 км/год;

машинам із агросектору, що їздять повільніше 40 км/год.

Зазначимо також, що деякі з автомобілів навряд чи зможуть пройти обов’язковий техогляд. Насамперед на цей пункт слід звернути увагу власникам авто, які потрапляли у серйозні ДТП або були перероблені з вантажних у пасажирські.

Варто підкреслити, що просто так уникнути проходження перевірки не вдасться. Якщо правоохоронці дізнаються, що ви не маєте свідоцтва про техогляд, вам світить великий штраф. "Телеграф" вже розповідав, що саме зміниться у законодавстві та яку суму можуть змусити заплатити автолюбителів-порушників.