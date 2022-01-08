В Україні повертають техогляд 2022 року: що про це потрібно знати

Перевірці підлягають всі транспортні засоби, які виїжджають на дороги загального користування.

Одна з ТОП-тем автомобілістів в Україні — повернення техоглядів усіх транспортних засобів через 11 років після скасування. Остаточна схема проходження техогляду ще невідома, оскільки законопроект не став законом. Попередньо відомо, що запровадити обов’язкову оцінку технічного стану планується до вересня 2022 року для особистого легкового, двох та триколісного транспорту, вантажівок – всього, що їздить дорогами загального користування, але є кілька винятків.

Хто не проходитиме обов’язковий техогляд у 2022 році

малошвидкісні транспортні засоби, які не можуть розігнатися більш ніж до 25 км на годину

транспорт, який не їздить дорогами загального користування

транспортні засоби з об’ємом двигуна, що не перевищує 125 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 4 кВт

машини агросектору, швидкість яких не більша за 40 км на годину.

Техогляд нових авто обов’язковий через 4 роки після реєстрації

Особливості техогляду у 2022 році

Легкові авто через чотири роки після покупки мають проходити техогляд раз на два роки. Двох та триколісний транспорт, який підлягає перевірці і не входить до вищевикладених винятків — через два роки після покупки і потім кожні два роки повторно.

Техогляд проходитиме з фото та відео фіксацією процесу, після нього видадуть електронний талон, а експертність перевіряльника має бути підтверджена — раз на три роки він складатиме іспит.

Обов’язковий позачерговий техогляд при :

перереєстрації ТЗ протягом 10 днів після неї

після ДТП якщо були пошкоджені підвіска, управління, подушки безпеки, гальма, кузов

якщо під час придорожньої перевірки виявили небезпечні порушення.

Нагадаємо — мобільні станції перевірки техстану авто запустили восени в кожній області.

Хто може не пройти техогляд

Проходження техогляду планують розбити на кілька років, щоб водії не створили ажіотаж. За непарного числа року в техпаспорті — у 2023 році, а за парного — у 2022 або 2024 році.

Під час перевірки з'ясують відповідність машини її оригінальним технічним характеристикам та відповідність ПДР. Автомобілі, перероблені з вантажних у пасажирські, не отримають дозвіл. Нагадаємо, саме така переробка могла збільшити кількість жертв ДТП під Черніговом. Також у зоні ризику – машини після сильних аварій.

Раніше "Телеграф" писав, що технічний стан автомобілів та мопедів перевірятимуть у рамках реалізації угоди про асоціацію з ЄС. За непроходження техогляду вчасно планується значно збільшити суму штрафів.