"Жертв могло бути менше": розслідування смертельної ДТП з автобусом під Черніговом дало несподівані результати

Трагедія сталася 7 грудня.

У Чернігівській області рейсова маршрутка вранці у вівторок зіткнулася з вантажівкою. 11 людей загинули на місці, ще двоє — на шляху та в лікарні. Ще семеро постраждалих — із травмами у медзакладах. Такої кількості жертв можна було уникнути, якби конструкція транспортного засобу була іншою. Як виявила спецкомісія, Mercedes був перероблений у пасажирський з вантажного.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову техкомісії Мустафу Найєма.

Він розповів, що переобладнали маршрутку ще до ввезення до України. Вона мала усі дозволи, хоча такі автомобілі не можуть працювати на маршрутах. За словами Найєма, жертв могло бути менше, будь автобус пасажирським. Кріплення задніх крісел просто не втримали їх під час зіткнення.

2022 року почнуть перевіряти всі Mercedes-Benz Sprinter на ознаки перероблення, адже автобус, який потрапив у ДТП, ввезений в Україну в 2010 і його модифікацію мали помітити на різних етапах перевірки.

Раніше "Телеграф" уже писав про жертв трагічної ДТП — водія, у якого залишилося двоє дітей, вчительку з дочкою, жінку з інвалідністю. Як стало відомо пізніше, в тій аварії загинула також молода пара, яка готувалася до заручин.

Молода пара трагічно загинула у ДТП

Ярослав Веремієнко та Вікторія Гурін їхали на роботу. На вимогу батьків Вікторії їх разом не поховали.

Поліція оголосила про підозру водія вантажівки. Він знаходиться в СІЗО.