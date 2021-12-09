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Аварія з маршруткою на Чернігівщині: суд відправив водія вантажівки до СІЗО

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Підозрюваного заарештували у залі суду Новина оновлена 09 грудня 2021, 16:23
Підозрюваного заарештували у залі суду

Сергій Карповець свою провину не визнає

У четвер, 9 грудня, спливає триденна жалоба, оголошена в Чернігівській області за загиблими в масштабній ДТП неподалік села Брусилів. Символічно, що цього ж дня суд обрав запобіжний захід для затриманого водія вантажівки, яка є підозрюваною у скоєнні аварії.

Подробиці повідомили у прес-службі поліції Чернігівщини.

Слухання відбувалося у Новозаводському районному суді Чернігова. Незважаючи на те, що водій вантажівки Сергій Карповець не згоден із врученою йому підозрою, судді вирішили залишити його під арештом.

Попередньо запобіжний захід у вигляді знаходження в СІЗО обрано строком на два місяці.

За словами підозрюваного, він не може бути винним, бо має короткочасну амнезію на момент аварії.

"Машина почала гальмувати, далі удар і більше нічого не пам’ятаю", — запевняє Карповець.

Проте наступні два місяці чоловік проведе за ґратами. Підозра йому була вручена за ч. 3 ст. 286 КК України. Якщо його визнають винним, він може потрапити до в’язниці на термін до десяти років.

Зазначимо, що через день після трагедії на Чернігівщині схожа аварія сталася і на Тернопільщині. Спочатку повідомлялося, що загиблих від зіткнення легковика та маршрутки не було. Проте вранці 9 грудня стало відомо, що з дев’ятьох потерпілих двоє померли в лікарні.

Теги:
#ДТП #Чернігівська область #Чернігів #Суд #СІЗО #Водій
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