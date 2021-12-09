Аварія з маршруткою на Чернігівщині: суд відправив водія вантажівки до СІЗО
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Сергій Карповець свою провину не визнає
У четвер, 9 грудня, спливає триденна жалоба, оголошена в Чернігівській області за загиблими в масштабній ДТП неподалік села Брусилів. Символічно, що цього ж дня суд обрав запобіжний захід для затриманого водія вантажівки, яка є підозрюваною у скоєнні аварії.
Подробиці повідомили у прес-службі поліції Чернігівщини.
Слухання відбувалося у Новозаводському районному суді Чернігова. Незважаючи на те, що водій вантажівки Сергій Карповець не згоден із врученою йому підозрою, судді вирішили залишити його під арештом.
Попередньо запобіжний захід у вигляді знаходження в СІЗО обрано строком на два місяці.
За словами підозрюваного, він не може бути винним, бо має короткочасну амнезію на момент аварії.
"Машина почала гальмувати, далі удар і більше нічого не пам’ятаю", — запевняє Карповець.
Проте наступні два місяці чоловік проведе за ґратами. Підозра йому була вручена за ч. 3 ст. 286 КК України. Якщо його визнають винним, він може потрапити до в’язниці на термін до десяти років.
Зазначимо, що через день після трагедії на Чернігівщині схожа аварія сталася і на Тернопільщині. Спочатку повідомлялося, що загиблих від зіткнення легковика та маршрутки не було. Проте вранці 9 грудня стало відомо, що з дев’ятьох потерпілих двоє померли в лікарні.
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