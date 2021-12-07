Кількість жертв з маршруткою та фурою зростає: усі подробиці ДТП під Чернігівом (карта, фото)

Трагедія сталася вранці – у маршрутці було понад 10 людей.

Кількість жертв в аварії маршрутного автобуса та фури під Черніговом збільшилась до 12.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Чернігів оперативний".

Поліція регіону поки що не підтверджує збільшення кількості жертв. Через аварію рух перекрито — маршрутку та вантажівку розвернуло після удару. Об’їзд організований у напрямку Седнєва — на ділянці автодороги Городня-Сновськ-Березне.

На місця аварії рух перекрито

Аварія сталася на схід від обласного центру

Що відомо зараз

Аварія сталася майже о восьмій ранку на трасі біля села Брусилів Чернігівської області. Зіткнулися маршрутка з обласного центру до села Сосниця та вантажівка. Кількість загиблих зростає — спочатку повідомлялося про десятьох загиблих. На місці працюють рятувальники – 25 осіб та вісім спецмашин. Серед них тягач-КрАЗ та автокран.

Маршрутка від удару відлетіла з дороги

За попередньою інформацією — один із тих, хто вижив в аварії, — водій вантажівки. Також повідомляється, що госпіталізовано п’ятьох людей.

Наслідки ДТП для фури

Постраждалих забрали швидкі

Попередніх версій причин ДТП називається кілька. По одній із них — водій вантажівки не впорався з керуванням. Другий варіант – слизька дорога. Зазначається також, що ділянка не аварійнонебезпечна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові маршрутка збила двох жінок. Одна з них вижила – її відкинуло від автобуса. Водій не зупинився і протягнув тіло другої кілька зупинок, що потрапила під колеса.