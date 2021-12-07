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Кількість жертв з маршруткою та фурою зростає: усі подробиці ДТП під Чернігівом (карта, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Місце ДТП на трасі Новина оновлена 07 грудня 2021, 11:07
Місце ДТП на трасі

Трагедія сталася вранці – у маршрутці було понад 10 людей.

Кількість жертв в аварії маршрутного автобуса та фури під Черніговом збільшилась до 12.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Чернігів оперативний".

Поліція регіону поки що не підтверджує збільшення кількості жертв. Через аварію рух перекрито — маршрутку та вантажівку розвернуло після удару. Об’їзд організований у напрямку Седнєва — на ділянці автодороги Городня-Сновськ-Березне.

На місця аварії рух перекрито
На місця аварії рух перекрито
Аварія сталася на схід від обласного центру
Аварія сталася на схід від обласного центру

Що відомо зараз

Аварія сталася майже о восьмій ранку на трасі біля села Брусилів Чернігівської області. Зіткнулися маршрутка з обласного центру до села Сосниця та вантажівка. Кількість загиблих зростає — спочатку повідомлялося про десятьох загиблих. На місці працюють рятувальники – 25 осіб та вісім спецмашин. Серед них тягач-КрАЗ та автокран.

Маршрутка від удару відлетіла з дороги
Маршрутка від удару відлетіла з дороги

За попередньою інформацією — один із тих, хто вижив в аварії, — водій вантажівки. Також повідомляється, що госпіталізовано п’ятьох людей.

Наслідки ДТП для фури
Наслідки ДТП для фури
Постраждалих забрали швидкі
Постраждалих забрали швидкі

Попередніх версій причин ДТП називається кілька. По одній із них — водій вантажівки не впорався з керуванням. Другий варіант – слизька дорога. Зазначається також, що ділянка не аварійнонебезпечна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові маршрутка збила двох жінок. Одна з них вижила – її відкинуло від автобуса. Водій не зупинився і протягнув тіло другої кілька зупинок, що потрапила під колеса.

Теги:
#ДТП #Чернігівська область #Автобус #Вантажівка
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