В аварії під Черніговом загинуло 10 людей: подробиці та фото
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Тіла загиблих деблокують співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.
На Чернігівщині біля Брусилова в ДТП загинули 10 людей та ще семеро отримали травми. Вантажівка зіткнулася на трасі з маршруткою, що їхала за маршрутом "Чернігів-Сосниця". Трагедія сталася близько 7:55 ранку.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
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