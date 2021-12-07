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В аварії під Черніговом загинуло 10 людей: подробиці та фото

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Маршрутний автобус понівечило Новина оновлена 07 грудня 2021, 09:53
Маршрутний автобус понівечило

Тіла загиблих деблокують співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На Чернігівщині біля Брусилова в ДТП загинули 10 людей та ще семеро отримали травми. Вантажівка зіткнулася на трасі з маршруткою, що їхала за маршрутом "Чернігів-Сосниця". Трагедія сталася близько 7:55 ранку.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Теги:
#ДТП #Чернігівська область
Маршрутний автобус понівечило
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В аварії під Черніговом загинуло 10 людей: подробиці та фото
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Дата публікації
Категорія
Маршрутний автобус понівечило
В аварії під Черніговом загинуло 10 людей: подробиці та фото
Дата публікації
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