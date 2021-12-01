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Під Дніпром фура спресувала легковик: на трасі — частини тіла та зброя (фото, відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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На місці ДТП утворилася пробка Новина оновлена 01 грудня 2021, 11:12
На місці ДТП утворилася пробка

У розбитому на Дніпропетровщині автомобілі знайшли цілий арсенал зброї

На Полтавському шосе в районі Обухівки під Дніпром (дивись на карті нижче) сталася смертельна аварія за участю фури і легковика, яку спресувало так, що водії, що проїжджали повз, були шоковані картиною.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, з невідомих причин не розминулися Skoda та вантажівка. Шансів урятувати водія легковика не було: внаслідок удару йому розчавило голову та відірвало руку. Що ж до водія фури, про його стан інформації немає.

У районі Обухівки — страшна аварія
У районі Обухівки — страшна аварія

На момент виходу новини рух на трасі утруднений, оскільки на місці працюють судмедексперти та слідчі. Цікаво, що у Skoda знайшли зброю, походження та призначення якої належить з’ясувати копам.

У легковику знайшли цілий арсенал зброї
У легковику знайшли цілий арсенал зброї
Загиблий водій перевозив заборонені речі
Загиблий водій перевозив заборонені речі

Більше фото та відео дивіться на нашому Телеграм-каналі, проте варто врахувати, що посиланнявиключно для осіб старших 18-ти і не для людей зі слабкими нервами (присутня ненормативна лексика та тяжкі наслідки ДТП).

На карті — місце ДТП та пробки
На карті — місце ДТП та пробки

Нагадаємо, на Харківщині у селищі Краснокутськ зіткнулися пасажирський автобус та легковик. На жаль, аварія не обійшлася без жертв – один із водіїв від отриманих травм загинув на місці.

Теги:
#ДТП #Аварія #Дніпро #Зброя
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