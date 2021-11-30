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Від машини залишився тільки зад: на Харківщині сталася смертельна ДТП (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Аварія у Краснокутську Новина оновлена 30 листопада 2021, 15:00
Аварія у Краснокутську

На місці ДТП загинув чоловік

На Харківщині у селищі Краснокутськ зіткнулися пасажирський автобус та легковик. На жаль, аварія не обійшлася без жертв — один з водіїв від отриманих травм загинув на місці.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, смертельна аварія сталася близько 7:20 ранку у вівторок, 30 листопада. На вулиці Миру у Краснокутську (Богодухівський район) легковик ВАЗ 2101 врізався у пасажирський автобус ПАЗ. 

На місці ДТП спостерігається невеликий затор
На місці ДТП спостерігається невеликий затор

Судячи з опублікованих рятувальниками фото, удар був досить сильним, адже ВАЗ зім’яло таким чином, що від автомобіля залишилася лише задня частина кузова. Шансів вижити у водія майже не було. Чоловік 1963 року народження загинув на місці, а його тіло довелося діставати рятувальникам за допомогою спецінструменту.

У автобуса ПАЗ після зіткнення вилетіло лобове скло. Чи постраждав водій — не повідомляється.

Що стало причиною аварії — наразі невідомо. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", минулого тижня у Харкові сталася моторошна ДТП за участю вантажівки та автомобіля таксі — 25 листопада фура пронеслася на червоний сигнал світлофора, після чого на перехресті її кузов повело і він перекинувся на таксі з трьома пасажирами в салоні. Шансів вижити у людей не було, вони загинули на місці. Пізніше з’явилася інформація, що водій міг бути п’яним за кермом, однак у його крові виявили зовсім не алкоголь. Водію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Теги:
#ДТП #Харківська область #Легковик #Автобус #Смерть
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