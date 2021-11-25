Зніс на повному ходу: опубліковано відео моменту смертельної аварії на окружній Харкова

Прокуратура підтвердила смерть трьох пасажирів таксі.

Обласна прокуратура опублікувала відео зіткнення фури з таксі на окружній у Харкові.

Як видно з кадрів, фура на високій швидкості наблизилася до перехрестя, а потім її задню частину занесло. Саме в цей момент поряд проїжджало таксі з двома пасажирами в салоні. Усі троє загинули на місці.

Серед загиблих сам водій, а також жінка із дитиною, дівчинка 2018 року народження. Причиною смерті стала асфіксія (загиблі задихнулися у салоні автомобіля). Раніше у ЗМІ були повідомлення, що у таксі знаходилися бабуся з онукою.

У прес-службі поліції регіону повідомили, що трагічна аварія сталася близько 18.25 у четвер, 25 листопада, на в’їзді в місто з боку Старого Салтова.

Раніше "Телеграф" опублікував подробиці цієї трагедії. За словами очевидців, жертв зухвалої їзди водія вантажівки могло бути набагато більше. Жінка, яка їхала у пасажирському автобусі поряд із місцем ДТП, розповіла, що їх від загибелі врятував пасажир, закричавши водію "СТІЙ" за мить до аварії.