Снес на полном ходу: опубликовано видео момента смертельной аварии на окружной Харькова

Прокуратура подтвердила смерть троих пассажиров такси.

Областная прокуратура опубликовала видео столкновения фуры с такси на окружной в Харькове.

Как видно по кадрам, фура на высокой скорости приблизилась к перекрестку, а потом ее заднюю часть занесло. Как раз в этот момент рядом проезжало такси с двумя пассажирами в салоне. Все трое погибли на месте.

Среди погибших сам водитель, а также женщина с ребенком, девочка 2018 года рождения. Причиной смерти стала асфиксия (погибшие задохнулись в салоне автомобиля). Ранее в СМИ были сообщения, что в такси находились бабушка со внучкой.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что трагическая авария произошла около 18:25 в четверг, 25 ноября, на въезде в город со стороны Старого Салтова.

Ранее "Телеграф" опубликовал подробности данной трагедии. По словам очевидцев, жертв дерзкой езды водителя грузовика могло быть гораздо больше. Женщина, которая ехала в пассажирском автобусе рядом с местом ДТП, рассказала, что их от гибели спас пассажир, закричав водителю "СТОЙ" за мгновение до аварии.