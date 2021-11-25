Автомобили раздавило вместе с людьми: очередное масштабное ДТП произошло в Харькове

По предварительной информации, погибли как минимум три человека

Под Харьковом произошло очередное жуткое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек. Один из автомобилей полностью раздавило, есть погибшие.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что трагическая авария произошла около 18:25 в четверг, 25 ноября, на въезде в город со стороны Старого Салтова.

Предварительно известно, что один из грузовиков раздавил автомобиль такси. Полиция отмечает, что есть погибшие, однако точное количество сказать не могут.

При этом в местных СМИ пишут, что в такси, полностью раздавленном грузовиком, было три человека — водитель, женщина и маленький ребенок.

Сейчас автомобили пытаются извлечь из-под грузовика. К моменту выхода новости раскопали только один из них. На месте работает большое количество правоохранителей, спасателей и других спецслужб.

Следует отметить, что информацию о трех пассажирах раздавленного такси подтвердили в Центре экстренной помощи Харькова. Так, директор Виктор Забашта рассказал "Суспільному", что на место ДТП приехали родственники пассажиров такси. По их словам, в автомобиль усадили бабушку с внучкой трех лет. Вместе с водителем в салоне было три человека.

Автомобили пошли под фуры полностью

На месте работают спецслужбы

Спасатели пытаются извлечь из-под завалов автомобили с людьми

Также стало известно, что в аварии травмировался водитель фуры. Его с травмами госпитализировали, однако угрозы его жизни нет.

Telegram-канал "Х**вий Харьков" тем временем сообщил, что один из водителей грузовиков летел по дороге на красный сигнал светофора.

Добавим, что трагическая авария произошла вблизи ресторана "Роза ветров" в пригороде Харькова. Из-за аварии движение на этом участке дороги почти полностью парализовано.

Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от столицы легковой автомобиль под управлением нардепа "Слуги народа" Алексея Ковалева влетел в фуру.