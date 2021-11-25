Автомобілі розчавило разом із людьми: чергова масштабна ДТП сталася у Харкові (фото, відео)
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За попередньою інформацією, загинули як мінімум три особи
Під Харковом сталася чергова моторошна ДТП за участю двох вантажівок та трьох легковиків. Один з автомобілів повністю розчавило, є загиблі.
У пресслужбі поліції регіону повідомили, що трагічна аварія сталася близько 18:25 у четвер, 25 листопада, на в’їзді у місто з боку Старого Салтова.
Попередньо відомо, що одна з вантажівок розчавила автомобіль таксі. Поліція зазначає, що є загиблі, однак точної кількості сказати не можуть.
При цьому у місцевих ЗМІ пишуть, що у таксі, яке повністю розчавила вантажівка, було троє осіб — водій, жінка та маленька дитина.
Наразі автомобілі намагаються дістати з-під вантажівки. На момент виходу новини розкопали лише один з них. На місці працює велика кількість правоохоронців, рятувальників та інших спецслужб.
Варто зазначити, що інформацію про трьох пасажирів розчавленого таксі підтвердили у Центрі екстреної допомоги Харкова. Так, директор Віктор Забашта розповів "Суспільному", що на місце ДТП приїхали родичі пасажирів таксі. За їх словами, в автомобіль посадили бабусю з онукою трьох років. Разом з водієм у салоні було троє людей.
Також стало відомо, що в аварії травмувався водій фури. Його з травмами госпіталізували, однак загрози його життю немає.
Telegram-канал "Х**вий Харків" тим часом повідомив, що один з водіїв вантажівок летів дорогою на червоний сигнал світлофора.
Додамо, що трагічна аварія сталася поблизу ресторану "Роза вітрів" у передмісті Харкові. Через аварію рух на цій ділянці дороги майже повністю паралізований.
Раніше "Телеграф" повідомляв, на трасі "Київ-Одеса" неподалік столиці легковий автомобіль під керуванням нардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова влетів у фуру.
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