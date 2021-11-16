"Слуга народу" влаштував курйозну аварію з вантажівкою під Києвом (фото, відео)

Винуватець аварії заявляє, що був тверезий

Вранці у понеділок, 15 листопада, на трасі "Київ-Одеса" неподалік столиці легковий автомобіль під керуванням нардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова влетів у фуру.

Фото із місця подій публікує відділ поліції Київської області, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що інцидент трапився близько 10:50 біля повороту на село Хлепча за 40 кілометрів від центру Києва.

Місце ДТП на карті

За словами очевидців, водій Mercedes-Benz на великій швидкості зіткнувся з вантажівкою MAN, поки та розверталася, внаслідок чого частково "пішов" під фуру.

Внаслідок аварії постраждав лише водій легкового авто, якого госпіталізували з місця подій.

Очевидці кажуть, що швидкість легковика була високою

Мерседес сильно постраждав у аварії

Водія відвезли з місця ДТП до лікарні

Розслідування інциденту передали до Державного бюро розслідувань.

Як пише "Київ Оперативний", винуватець інциденту та його родичі намагалися "швидко вирішувати на місці", але їм не вдалося.

Сам Ковальов на своїй сторінці в соцмережі підтвердив, що справді потрапив у ДТП, заявив, що був тверезий, і закликав не поширювати чутки.

Хто такий Олексій Ковальов

Олексій Ковальов народився 1989 року в Херсонській області, йому 32 роки, і він здобув освіту в Одеській юридичній академії. У політику він прийшов лише на останнє скликання Ради, до того ж був успішним підприємцем. На момент обрання був безпартійним, але зараз перебуває у фракції "Слуга народу".

Восени 2019 року його підозрювали в отриманні $30 тисяч неправомірної вигоди за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки нерухомості.

Олексій Ковальов

Як повідомляв "Телеграф", лише напередодні у Луцьку п’яний водій збив відомого священика.