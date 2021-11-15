П’яний водій збив відомого священика із Луцька (фото)

Водія раніше судили за напад на співробітників Муніципальної варти.

Увечері неділі, 14 листопада, у Луцьку п’яний водій вилетів на тротуар та збив 60-річного чоловіка. За життя постраждалого деякий час боролися лікарі, однак врятувати його не вдалося.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волинської області.

Наголошується, що подія сталася на проспекті Василя Мойсея. У крові затриманого виявили 1,21 проміле алкоголю.

Проти чоловіка порушили справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 3 ст. 286-1), тепер йому загрожує ув’язнення на строк від п’яти до десяти років.

Водій збив священика у Луцьку

Водій був п’яний

Священик помер у лікарні

Як повідомило видання Galinfo, загиблим виявився єпископ Волинський та Галицький Української Незалежної Апостольської Православної Церкви (УНАПЦ) Олег Ведмеденко, який також був одним із її засновників. Крім того, він був постійним ведучим Біблійної школи духовного вдосконалення.

Несподівані подробиці спливли й про водія Mazda 6.

22-річний Роман Савич, як виявилося, вже має судимість за напад на співробітників Муніципальної варти.

Влітку 2020 року вони вилучили у чоловіка бетони з молоком за незаконну торгівлю, після чого той прийшов до їхнього офісу та розпорошив газовий балончик в обличчя двох співробітників.

Як повідомлялося раніше, в Рівному легковик на високій швидкості врізався в стовп, через що автомобіль буквально розірвало на дві частини.