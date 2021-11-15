Укр

Пьяный водитель сбил известного священника из Луцка (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Место происшествия
Место происшествия

Водителя ранее судили за нападение на сотрудников Муниципальной стражи.

Вечером воскресенья, 14 ноября, в Луцке пьяный водитель вылетел на тротуар и сбил 60-летнего мужчину. За жизнь пострадавшего некоторое время боролись врачи, однако спасти его не удалось.

Об этом информирует пресс-служба полиции Волынской области.

Отмечается, что происшествие произошло на проспекте Василия Мойсея. В крови задержанного обнаружили 1,21 промилле алкоголя.

Против мужчины открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286-1), теперь ему грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Водитель сбил священника в Луцке
Водитель сбил священника в Луцке
Водитель был пьян
Водитель был пьян
Священник скончался в больнице
Священник скончался в больнице

Как сообщило издание Galinfo, погибшим оказался епископ Волынский и Галицкий Украинской Независимой Апостольской Православной Церкви (УНАПЦ) Олег Ведмеденко, который также являлся одним из ее основателей. Кроме того он был постоянным ведущим Библейской школы духовного совершенствования.

Неожиданные подробности всплыли и о водителе Mazda 6.

22-летний Роман Савич, как оказалось уже имеет судимость, за нападение на сотрудников Муниципальной стражи.

Летом 2020 года они изъяли у мужчины бетоны с молоком за незаконную торговлю, после чего тот пришел к их офису и распылил газовый баллончик в лица двух сотрудников.

Как сообщалось ранее, в Ровно легковушка на высокой скорости врезалась в столб, из-за чего автомобиль буквально разорвало на две части.

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#Луцк #ДТП
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