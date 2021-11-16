"Слуга народа" устроил курьезную аварию с грузовиком под Киевом (фото, видео)
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Виновник аварии заявляет, что был трезв
Утром в понедельник, 15 ноября, на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от столицы легковой автомобиль под управлением нардепа "Слуги народа" Алексея Ковалева влетел в фуру.
Фото с места событий публикует отдел полиции Киевской области, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что инцидент случился около 10:50 у поворота на село Хлепча в менее чем 40 километрах от центра Киева.
По словам очевидцев, водитель Mercedes-Benz на большой скорости столкнулся с грузовиком MAN, пока тот разворачивался, вследствие чего частично "ушел" под фуру.
Вследствие аварии пострадал только водитель легкового авто, которого госпитализировали с места событий.
Расследование инцидента передали Государственному бюро расследований.
Как пишет "Киев Оперативный", виновник инцидента и его родственники пытались "быстро порешать на месте", но у них не получилось.
Сам Ковалев на своей странице в соцсети подтвердил, что действительно попал в ДТП, при этом заявил, что был трезвый, и призвал не распространять пустые слухи.
Кто такой Алексей Ковалев
Алексей Ковалев родился в 1989 году в Херсонской области, ему 32 года, и он получил образование в Одесской юридической академии. В политику он пришел только на последний созыв Рады, до этого же был весьма успешным предпринимателем. На момент избрания был беспартийным, но сейчас числится в фракции "Слуга народа".
Осенью 2019 года его подозревали в получении $30 тысяч неправомерной выгоды за не поддержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем во время оценки недвижимости.
Как сообщал "Телеграф", только накануне в Луцке пьяный водитель сбил известного священника.
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