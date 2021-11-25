Шансов выжить не было: новые подробности, фото и видео с места смертельной аварии в Харькове

Жертвами аварии стали водитель такси и двое пассажиров — бабушка с маленькой внучкой

Смертельная авария с двумя грузовиками и тремя легковушками на въезде в Харьков унесла жизни трех человек. Одна из фур полностью раздавила автомобиль такси, в которой находился водитель, женщина и маленький ребенок — шансов выжить у них не было.

Как сообщает 25 ноября "Суспільне", три человека погибли на месте после того, как огромный грузовик MAN перекинулся на автомобиль марки Renault.

По предварительной информации, трагическое ДТП произошло из-за того, что водитель фуры двигался на красный сигнал светофора и в какой-то момент на трассе столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок, накрыв собой такси с тремя человеками в салоне. Люди погибли на месте.

Очевидцы аварии говорят, что жертв дерзкой езды водителя грузовика могло быть гораздо больше. Женщина, которая ехала в пассажирском автобусе рядом с местом ДТП, рассказала, что их от гибели спас пассажир, закричав водителю "СТОЙ" за мгновение до аварии. Очевидица говорит, что фура пронеслась в метре от маршрутки, а затем раздавила такси и повредила другие автомобили. Женщина также утверждает, что водитель летел на красный сигнал светофора.

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Как отметил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, водитель грузовика задержан, а обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

"Водитель автомобиля марки MAN двигался на красный сигнал светофора. Этот водитель в настоящее время уже задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — отметил он.

В полиции региона добавили, что кроме трех погибших, в аварии травмы получили пять человек. Всех их доставили в больницу.

Движение на месте ДТП все еще заблокировано

Такси полностью раздавило под фурой

Шансов выжить у пассажиров Renault не было

Пострадали также другие автомобили

Напомним, что авария произошла вблизи ресторана "Роза ветров" на въезде в Харьков. В настоящее время движение на этом участке почти полностью парализовано.

Ранее "Телеграф" сообщал, в Одесской области авария с участием грузовика закончилась двумя летальными случаями и шестью тяжело травмированными людьми. Тогда фура влетела в пассажирский автобус.