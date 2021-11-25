Шансів вижити не було: нові подробиці, фото та відео з місця смертельної аварії у Харкові

Жертвами аварії стали водій таксі та двоє пасажирів — бабуся з маленькою онучкою

Смертельна аварія з двома вантажівками та трьома легковиками на в’їзді у Харків забрала життя трьох осіб. Одна з фур повністю розчавила автомобіль таксі, у якій перебував водій, жінка та маленька дитина — шансів вижити у них не було.

Як повідомляє 25 листопада "Суспільне", троє осіб загинули на місці після того, як величезна вантажівка MAN перекинулася на автомобіль марки Renault.

За попередньою інформацією, трагічна ДТП сталася через те, що водій фури рухався на червоний сигнал світлофора й у якийсь момент на трасі зіштовхнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулася на бік, накривши собою таксі з трьома особами у салоні. Люди загинули на місці.

Очевидці аварії кажуть, що жертв зухвалої їзди водія вантажівки могло бути значно більше. Жінка, яка їхала у пасажирському автобусі поруч з місцем ДТП розповіла, що їх від гибелі врятував пасажир, закричавши водію "СТІЙ" за мить до аварії. Очевидиця каже, що фура пронеслася у метрі від маршрутки, а потім розчавила таксі й пошкодила інші автомобілі. Жінка також стверджує, що водій летів на червоний сигнал світлофора.

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Як зазначив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, водія вантажівки затримали, а обставини аварії наразі встановлюються.

"Водій автомобіля марки MAN рухався на червоний сигнал світлофора. Цей водій на теперішній час вже затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — зазначив він.

У поліції регіону додали, що крім трьох загиблих, в аварії травми отримали п’ятеро осіб. Усіх їх доставили у лікарню.

Рух на місці ДТП все ще заблокований

Таксі повністю розчавило під фурою

Шансів вижити у пасажирів Renault не було

Постраждали також інші автомобілі

Нагадаємо, що аварія сталася поблизу ресторану "Роза вітрів" на вʼїзді у Харків. Наразі рух на цій ділянці майже повністю паралізовано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, вОдеській області аварія за участю вантажівки закінчилася двома летальними випадками та шістьма важко травмованими людьми. Тоді фура влетіла у пасажирський автобус.