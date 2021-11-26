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Летів на червоний і був п’яний: усі подробиці масової аварії у Харкові, де фура розчавила родину

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Таксі буквально розчавило Новина оновлена 26 листопада 2021, 11:58
Таксі буквально розчавило

Слідчі кажуть, що можливий винуватець аварії хоч і постраждав, але вже затриманий

У поліції Харківської області розповіли всі подробиці та можливі причини фатальної аварії з 2 фурами та таксі на окружній, де 25 листопада загинуло 3 людей, у тому числі трирічна дівчинка.

За попередньою інформацією слідчих, водій вантажівки MAN, який буквально зім’яв під себе автомобіль таксі з дитиною та її бабусею, керував транспортним засобом у стані сп’яніння. На момент виходу новини він перебуває під вартою.

У поліції кажуть, що ДТП сталася на перехресті окружної та Салтівського шосе. Таксі Chevrolet Nubira проїхало перехрестя на зелений сигнал світлофора, тоді як MAN із напівпричепом проїхав на червоний. В результаті сталося зіткнення: загинули 49-річні водій та пасажирка таксі, а також її трирічна онука. Автомобіль розчавило, і всі люди в ньому загинули від асфіксії.

Також в аварію потрапили дві інші легковики — Chevrolet та Suzuki, водіїв яких із тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

41-річний водій вантажівки MAN теж постраждав, але після надання медичної допомоги його взяли під варту. За "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами", йому загрожує до 10 років в’язниці.

Раніше "Телеграф" опублікував подробиці цієї трагедії. За словами очевидців, жертв зухвалої їзди водія вантажівки могло бути набагато більше. Жінка, яка їхала у пасажирському автобусі поряд із місцем ДТП, розповіла, що їх від загибелі врятував пасажир, закричавши водію "СТІЙ" за мить до аварії.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія
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