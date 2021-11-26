Укр

Летел на красный и был пьян: все подробности массовой аварии в Харькове, где фура раздавила семью

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Такси буквально раздавило Новость обновлена 26 ноября 2021, 11:58
Такси буквально раздавило

Следователи говорят, что возможный виновник аварии, хоть и пострадал, но уже задержан

В полиции Харьковской области рассказали все подробности и возможные причины роковой аварии с 2 фурами и такси на окружной, где 25 ноября погибло 3 человека, в том числе трехлетняя девочка.

По предварительной информации следователей, водитель грузовика MAN, который буквально смял под себя автомобиль такси с ребенком и его бабушкой, управлял транспортным средством в состоянии опьянения. На момент выхода новости он находится под стражей. 

В полиции говорят, что ДТП произошло на перекрестке окружной и Салтовского шоссе. Такси Chevrolet Nubira проехало перекресток на зеленый сигнал светофора, в то время как MAN с полуприцепом проехал на красный. В результате, произошло столкновение: погибли 49-летние водитель и пассажирка такси, а также ее трехлетняя внучка. Автомобиль раздавило и все люди в нем погибли от асфиксии. 

Также в аварию попали две другие легковушки — Chevrolet и Suzuki, водителей которых с телесными повреждениями доставили в больницу. 

41-летний водитель грузовика MAN тоже пострадал, но после оказания медпомощи его взяли под стражу. За "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" опубликовал подробности данной трагедии. По словам очевидцев, жертв дерзкой езды водителя грузовика могло быть гораздо больше. Женщина, которая ехала в пассажирском автобусе рядом с местом ДТП, рассказала, что их от гибели спас пассажир, закричав водителю "СТОЙ" за мгновение до аварии.

Теги:
#ДТП #Харьков #Авария
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