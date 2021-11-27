У Харкові суд заарештував водія фури, яка розчавила таксі з людьми: що сказав підозрюваний

Винуватець ДТП розкаявся у скоєному, але їзду на червоний пояснити не зміг

У Харкові Київський районний суд обрав запобіжний захід водію вантажівки, яка розчавила автомобіль таксі з трьома людьми всередині. Чоловік перебуватиме під вартою 60 осіб без права на заставу.

Як повідомляє "Суспільне", відповідне рішення суд ухвалив у суботу, 27 листопада.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу для 41-річного водія вантажівки вимагала прокуратура, заявляючи про ризики впливу на свідків та вчинення інших правопорушень. Водночас адвокат підозрюваного Андрій Стеценко проти тримання під вартою не заперечував, але з тим, що водій може скоїти нові злочини не погодився категорично.

За словами адвоката, його підзахисний кається у скоєному, приносить свої співчуття родичам загиблих та згоден нести покарання, яке призначить суд.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "ВЕХА. Харьков", чоловіка звати Ігор Мірошніченко і він проживає у Запоріжжі. Вдома на нього чекає дружина та 8-річний син. У салі суду він зізнався, що вживав наркотичні речовини за кілька днів до аварії.

У коментарі виданню "Сьогодні" водій вантажівки розповів, що у день аварії він не вживав заборонених речовин, однак пояснити свою їзду на червоний чоловік не може. Каже, що міг відволіктися на червоно-зелену АЗС, яка була поруч з місцем аварії.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", трагічна аварія на окружній дорозі Харкова сталася пізно ввечері у четвер, 25 листопада. Фура пронеслася на червоний сигнал світлофора, після чого на перехресті її кузов повело і він перекинувся на таксі з трьома пасажирами в салоні. Шансів вижити у людей не було, вони загинули на місці. Пізніше з’явилася інформація, що водій міг бути п’яним за кермом, однак у його крові виявили зовсім не алкоголь.