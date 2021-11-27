В Харькове суд арестовал водителя фуры, раздавившей такси с людьми: что сказал подозреваемый

Виновник ДТП раскаялся в совершенном, но езду на красный объяснить не смог

В Харькове Киевский районный суд избрал меру пресечения водителю грузовика, который раздавил автомобиль такси с тремя людьми внутри. Мужчина будет находиться под стражей 60 человек без права на залог.

Как сообщает "Суспільне", соответствующее решение суд принял в субботу, 27 ноября.

Меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог для 41-летнего водителя грузовика требовала прокуратура, заявляя о рисках влияния на свидетелей и совершении других правонарушений. В то же время, адвокат подозреваемого Андрей Стеценко против содержания под стражей не возражал, но с тем, что водитель может совершить новые преступления не согласился категорически.

По словам адвоката, его подзащитный раскаивается в совершенном, приносит свои соболезнования родственникам погибших и согласен нести наказание, которое назначит суд.

Как сообщает местный Telegram-канал "ВЕХА. Харьков", мужчину зовут Игорь Мирошниченко и он проживает в Запорожье. Дома его ждет жена и 8-летний сын. В сале суда он признался, что употреблял наркотические вещества за несколько дней до аварии.

В комментарии изданию "Сегодня" водитель грузовика рассказал, что в день аварии он не употреблял запрещенных веществ, однако объяснить свою езду на красный мужчина не может. Говорит, что мог отвлечься на красно-зеленую АЗС рядом с местом аварии.

Напомним, как сообщал "Телеграф", трагическая авария на окружной дороге Харькова произошла поздно вечером в четверг, 25 ноября. Фура пронеслась на красный сигнал светофора, после чего на перекрестке ее кузов повело, и он опрокинулся на такси с тремя пассажирами в салоне. Шансов выжить у людей не было, они погибли на месте. Позже появилась информация, что водитель мог быть пьян за рулем, однако в его крови обнаружили отнюдь не алкоголь.